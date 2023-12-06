РосЗМІ повідомляють, що територія, де вбили зрадника, не була під посиленою охороною.

Російські ЗМІ показали перше відео з місця ліквідації зрадника України, екс-нардепа Іллі Киви.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости", на територію комплексу, де знайшли тіло Киви, працює Слідком РФ. Туди нікого не пускають, але журналістам дозволено знімати біля воріт.

Водночас директора заміського клубу "Велич", де перебував Кива на момент ліквідації, Юлія Синіцина розповіла проекту "ВЧК-ОГПУ", що посиленої охорони комплекс не має.

"Територія парку вільна, до неї може приходити гуляти будь-хто", - сказала жінка.

За її словами, про знайдений труп їй повідомив місцевий житель. Жінка одразу побігла до місця події, де разом з іншими працівниками вони оглянули тіло, зрозуміли, що це вбитий Кива - багато хто знав його в обличчя. Він був постійним гостем, та й популярним серед тих, хто переглядає пропагандистські шоу. Тіло ніхто не чіпав. Гендиректор запевняє, що ніхто до приміщення, де жив Кива, не заходив і порядок речей там зберігся.

Ліквідація Іллі Киви

Як повідомляв УНІАН, зрадника ліквідували зі стрілецької зброї в рамках спецоперації Служби безпеки України. Про це УНІАН повідомили обізнані джерела у правоохоронних органах.

"Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ", - заявили співрозмовники УНІАН. Зокрема, як наголосили джерела, "злочинця ліквідували зі стрілецької зброї".

Раніше російська пропаганда розповсюдила інформацію, що у РФ Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї. У мережі з'явилася інформація, що тіло зрадника України знайшли у селі Супонево. На його правій скроні нібито була різана рана, а на лівій частині обличчя - гематома.

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