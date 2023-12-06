Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників і колаборантів", зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що колишній нардеп-зрадник Ілля Кива ліквідований, та прокоментував знищення злочинця.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Юсов підтвердив ліквідацію зрадника України. "Так, можемо підтвердити, що Кива - "всьо". І така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму", - заявив представник ГУР.

Юсов також зазначив, що Кива був одним з найбільш "огидних покидьків, зрадників і колаборантів".

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Знищений Ілля Кива - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, зрадника ліквідували зі стрілецької зброї в рамках спецоперації Служби безпеки України. Про це УНІАН повідомили обізнані джерела у правоохоронних органах.

"Ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви - спецоперація СБУ", - заявили співрозмовники УНІАН. Зокрема, як наголосили джерела, "злочинця ліквідували зі стрілецької зброї".

Раніше російська пропаганда розповсюдила інформацію, що у РФ Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї. У мережі з'явилася інформація, що тіло зрадника України знайшли у селі Супонево. На його правій скроні нібито була різана рана, а на лівій частині обличчя - гематома.

Що відомо про зрадника Киву

Ілля Кива втік з України напередодні повномасштабного вторгнення РФ під приводом відпочинку на території ЄС. Пізніше стало відомо, що нардеп знаходиться на російські території - там він попросив політичний притулок й стверджував, що в нашій державі його нібито намагалися "викрасти".

Верховна Рада позбавила втікача мандата, а правоохоронці відкрили проти нього кримінальні провадження за кількома статтями, зокрема, його звинуватили у державній зраді. Крім того, він отримав підозру в декларуванні неправдивої інформації.

13 листопада повідомлялося, що в Україні Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу.

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