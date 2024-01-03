Якщо Росія досягне свого, разом з Україною поразки зазнають й США.

На думку низки експертів, РФ має певні успіхи на Заході, зокрема у просуванні своїх ідей щодо відношення до України та припинення допомоги. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на відповідні дослідження.

Зазначається, що кремлівські наративи все частіше знаходять відображення у впливових західних виданнях. Зокрема йдеться, що Україні не виграти війну, що їй потрібно шукати миру через територіальні поступки, а Заходу нібито невигідно підтримувати Україну.

"У низці впливових західних видань дедалі частіше зустрічається думка про те, що Росія посилає сигнали про можливість миру, хоча у ЗМІ та офіційних заявах російські офіційні особи та пропагандисти далі відкрито говорять, що хочуть "стерти Україну як поняття, народ і державу", - йдеться у публікації.

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Тези російської пропаганди, які свідомо чи не дуже повторюють західні політики, сприяли тому, що принаймні на кілька місяців заблоковано американську та європейську допомогу Україні. Водночас експерти попереджають: успіх інформаційної стратегії РФ стане смертоносним не лише для України, але у майбутньому - й для Заходу. Москва покладається на те, що знайде у західних країнах достатньо голосів задля підтримки думки про вигідність реінтеграція Росії у світову економіку і політику. Для успіху Кремля достатньо просто припинення підтримки, яка йде Україні від західних партнерів.

На думку дослідниці ISW Наталії Бугайової, якщо Росія досягне успіху, це призведе до катастрофічних наслідків в Україні та підтвердить, що Кремль може змусити Захід діяти собі на шкоду та в інтересах Кремля. Успіх Москви доведе: її "рефлексивний контроль є ефективним асиметричним бойовим потенціалом проти США". Тобто, аналогічним шляхом можуть діяти й інші супротивники Сполучених Штатів, якщо захочуть маніпулювати Вашингтоном.

У дослідженні ISW йдеться, якщо Захід дозволить Москві подолати Київ, це стане "стратегічною поразкою, яку США завдали б самі собі", бо противники зрозуміють: Америка здатна діяти всупереч своїм інтересам, навіть не усвідомлюючи цього.

ISW попереджає: США зіткнуться з найгіршою загрозою з боку Росії з часів розпаду Радянського Союзу – з ризиком більшої та дорожчої війни в Європі. Також, на думку дослідниці, перемога Росії "скорегує" весь світ, бо "стримування Америки" підбадьорить тих, хто має явний або прихований намір завдати шкоди США.

За даними Washington Post, у Франції Москва намагається підірвати підтримку українців, послабити участь країни у НАТО. Окрім того, збільшити політичне протистояння всередині країни за допомогою соціальних мереж та свого впливу на французьких політиків й лідерів громадської думки. Видання розповідає, що російські "активні заходи" курує безпосередньо з Кремля перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. За його вказівками кремлівські політтехнологи створювали статті, а фабрики тролів поширювали ідеї про нібито шкоду, яку зазнає економіка Франції від західних санкцій проти Росії. Також "в маси" вкидалося, що допомога Україні – "дурна авантюра", а США наживаються на війні.

Як зазначає аналітик Центру досліджень ГО Детектор медіа Єгор Брайлян, Росія маніпулює свободою слова у світі – представляє свої наративи як альтернативу до того, що можна почитати в мейнстримних медіа. Ба більш, дедалі частіше видає своїх агентів впливу за "незалежні новинні ресурси". Брайлян наполягає: Кремль діє через державні медіа, неурядові організації, церкву, "фабрики тролів", сферу освіти, політиків, дипломатів та навіть знаменитостей.

За даними дослідників, використання таких різних агентів впливу вимагає розгалуженої шпигунської агентури. На початку повномасштабного РФ в Україну країнам Заходу вдалося завдати значного удару по російській шпигунській мережі – з країн ЕС було вислано 600 чиновників, з яких 400 були офіцерами російської розвідки, що діяли під дипломатичним прикриттям. Тоді голова внутрішньої розвідки Британії (MI5), назвав цей крок "найзначнішим стратегічним ударом" по розвідувальних службах РФ, але невдовзі мережа російської розвідки оговталася і повернулася з жадобою помсти. Як пише Foreign Affairs, російська розвідка "стає винахідливішою", дедалі більше покладається на іноземних громадян та активно вербує нових агентів серед останніх російських емігрантів за кордоном.

Як кажуть дослідники, наразі Кремль відродив давній наратив про боротьбу проти Заходу, яка тягнеться з радянських часів, ніби Москва "протистоїть Сполученим Штатам і Європі, які виступають проти Росії, а українці служать лише маріонетками своїх західних кураторів".

"Ще у комуністичні часи радянські агенти зрозуміли, що їм насправді не потрібно продавати повноцінну комуністичну ідеологію. Натомість вони могли зобразити Радянський Союз як альтернативу західному імперіалізму, наголошуючи на подвійних стандартах і лицемірстві Заходу та пропонуючи на противагу лідера, який виступив проти глобальних держав. Ці ж ідеї російські агентства поширюють і зараз", - вважають дослідники.

Вони переконані: якщо дані вірні, діяльність російської розвідки в Європі та інших країнах може становити дуже велику загрозу.

Захід стикається з гострою нестачею зброї - що відомо

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, розв'язана Росією війна проти України виявила недоліки Заходу у швидкому виробництві більшої кількості зброї в потрібний момент. Зокрема, на виготовлення однієї ракетної системи NASAMS, яка захищає повітряний простір над Білим домом, йде два роки. Та зараз через зростання потенційних загроз для Заходу попит на них різко виріс, замовлення стрімко накопичуються.

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