Він зауважує, що до цих заяв потрібно ставитися "спокійно".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не впливають на колегіальні рішення Європейського Союзу.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо заяв Орбана, який вважає вступ України до Європейського Союзу під час війни нереалістичним.

"Європейський Союз – це територія демократії і свободи. Там будь-хто може говорити про будь-що. Щодо пана Орбана - ми з вами чудово розуміємо, що він буде говорити одне й те саме. Він це робить вже протягом 19-ти місяців", - зауважив Подоляк.

Відео дня

Він додав, що Орбан не змінюватиме свою позицію до "ключового моменту, коли він повністю, на 180 градусів, її змінить".

"В момент програшу Російської Федерації Орбан буде чи не найбільший лобіст якомога швидшого вступу України до ЄС. Чи до НАТО. І так далі", - сказав радник керівника ОП.

За його словами, до заяв Орбана потрібно ставитися спокійно.

"Вони не впливають на колегіальні, колективні рішення Європейського Союзу. Європейський Союз також для себе вже все вирішив з точки зору того, що Україна буде невід’ємною частиною загальної Європи: і з безпекової, і з економічної точки зору, і з фінансової точки зору, і з будь-яких інших точок зору. Тому що ми є вже сьогодні невід’ємною частиною Європи", - наголосив Подоляк.

Він також запевнив, що заяви Орбана не впливають і на поточні процеси, які відбуваються в Україні, зокрема, з точки зору підготовки до вступу до ЄС.

Вступ до ЄС - скандальні заяви прем'єра Угорщини

Раніше Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до ЄС потрібно буде відповісти на "важкі питання", зокрема й територіальні. За його словами, восени під час переговорів у Брюсселі щодо вступу України до ЄС партнери "не можуть уникнути питання, чи можуть вони серйозно розглянути питання про членство країни, яка перебуває у стані війни".

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно", - сказав Орбан.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України зауважив, що Орбан "турбується про вступ України в Європейський Союз", і нагадав про міжнародно визнані кордони нашої країни.

"Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", – зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: