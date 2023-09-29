Прем'єру нагадали про міжнародно визнані кордони нашої країни.

В Міністерстві закордонних справ України відповіли прем'єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану, котрий заговорив про те, що перед переговорами про вступ держави до Євросоюзу необхідно визначити "параметри країни".

Речник МЗС Олег Ніколенко позитивно відзначив, що прем‘єр-міністр Угорщини "турбується про вступ України в Європейський Союз", і нагадав про міжнародно визнані кордони нашої країни.

"Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", – написав він.

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Угорщина та вступ України до ЄС

Наступного місяця, як очікується, Єврокомісія піде на важливий крок щодо вступу України до ЄС – видасть рекомендацію розпочати серйозні переговори про багаторічний процес приєднання до блоку.

Якщо рекомендацію буде видано, лідери країн блоку матимуть схвалити її. Як очікується, це може відбутися в грудні.

Одностайної позиції щодо приєднання України в блоці немає. Непередбачуваною залишається, приміром, позиція Угорщини. Радник угорського прем'єр-міністра Балаш Орбан стверджував, що Угорщина може блокувати вступ України до ЄС через нібито "утиски" угорської нацменшини.

На затягування Будапештом процесу натякав і сам прем'єр-міністр Віктор Орбан. Він стверджував, що перед стартом переговорів буде треба відповісти на "важкі питання", зокрема й територіальні.

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