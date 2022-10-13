Коли розпочалася війна, Збройні сили України вели боротьбу з переважаючими силами ворога.

Російським окупантам на початку повномасштабного вторгнення вдалося швидко підійти до Києва з боку Білорусі через те, що Збройні сили України працювали у штатах мирного часу, а більшість військових знаходилася на Сході.

Про це в інтерв'ю, яке транслювалося під час інформаційного телемарафону, розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ми маємо розуміти, що більша частина Збройних сил України перебувала на Сході і виконувала завдання у складі Об'єднаних сил, що вели операцію відповідно до Закону України. Всі загрозливі напрямки прикривалися Збройними силами у штатах мирного часу. Відповідно, їхня чисельність стала після мобілізації такою, що наступ було зупинено і в подальшому на Київському напрямку, Чернігівському, Сумському було відбито, і ворог відійшов. Все залежить від кількості військ. Коли розпочалася війна, Збройні сили України вели боротьбу з переважаючими силами ворога", - сказав він.

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Наступ окупантів на Київ - що відомо

24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. У перші ж дні російські окупанти пішли на Київ, заявляючи, що візьмуть місто за три дні. Їх план провалився, але понад місяць частина Київської області знаходилася в окупації.

За даними Київської ОВА, російські загарбники пошкодили та зруйнували в області 26 тисяч об'єктів. Понад 1300 людей офіційно визнані загиблими від російської агресії, підтверджено, що 700 осіб були розстріляні, нові випадки виявляють досі.

Крім того, за час бойових дій у Київській області залишилося безліч нерозірваних боєприпасів та мін. Цим питанням займаються столичні сапери, тому час від часу чутно вибухи. Зокрема, 6 жовтня поблизу столиці, у Вишгородському районі відбулися навчання саперів. У зв'язку з цим люди на територіях деяких громадах області чули звуки вибухів.

Українські захисники остаточно вибили російських окупантів із Київської, Чернігівської та Сумської областей наприкінці березня - на початку квітня.

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