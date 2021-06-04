Засуджених демонстрантів змушують носити спеціальні відмітки й кожного ранку говорити про свою "схильність до екстремізму".

Провідуючи свого сина в білоруській в'язниці Наталія Маковецька побачила глибокі шрами на його зап'ястях, які лишилися від жорстко затягнутих наручників. Також вона помітила жовтий ярлик на його одязі.

Такими ярликами позначають тих, кого кинули за ґрати за участь у протестах проти авторитарного режиму Олександр Лукашенко. Як пояснила Маковецька, позначками позначають тих, кому підготували "особливо суворі умови ув'язнення". Про це пише Washington Post.

"Вони вирішили, що мій син схильний до екстремізму й поводяться з ним відповідно", - сказала жінка під час телефонної розмови.

В грудні її сина Владислава Маковецького звинуватили в тому, що він погрожував міліціонеру кийком під час сутички між учасниками протестів й білоруськими правоохоронцями у Вітебську. За це хлопця засудили до двох років в'язниці. Маковецький заперечує звинувачення, стверджуючи, що лише намагався захистити літнього чоловіка, якого били міліціонери. За його словами, він лише відкинув у бік кийок, який упустив один з міліціонерів.

Читайте такожWP: Критика і санкції проти Лукашенка - це не стратегія щодо БілорусіМаковецький відбуває своє покарання в колонії №22 в Бресті. Він розповів матері, що адміністрація заборонила йому мати будь-які особисті речі, а також якийсь час приймати відвідувачів. Під час щоденного шикування він повинен стояти окремо від інших в'язнів і говорити: "Я схильний до екстремізму". В'язнів з жовтими ярликами також регулярно і ретельно обшукують. 28-річний різьбяр по дереву став одним з 35 тисяч арештованих в Білорусі під час жорстокого придушення протестів проти Лукашенка після минулорічних виборів.

Широкомасштабні репресії знову опинилися в центрі уваги після того, як 23 травня білоруська влада змусила літак компанії Ryanair приземлитися в Мінську. Це було зроблено для арешту журналіста Романа Протасевича. Розлючені уряди ЄС засудили таку поведінку, назвавши її повітряним піратством й запровадивши нові санкції.

Білоруські правозахисники кажуть, що впродовж останніх місяців влада посилила умови у в'язницях для тих, хто брав участь в протестах. Багатьох таких в'язнів позначають жовтими ярликами. Правозахисники засуджують таку практику.

"Жовтий колір ярликів викликає прямі асоціації з жовтими зірками Давида для євреїв у нацистській Німеччині. Важко зрозуміти, чому білоруська влада це робить. У будь-якму разі, ці небезпечні експерименти призводять до стигматизації політичних в'язнів з боку наглядачів й інших засуджених", - сказав Валентин Стефанович з центру захисту прав людини "Весна".

В організації підрахували, що щонайменше 460 політичних в'язнів утримують у білоруських пенітенціарних закладах через кримінальні звинувачення, пов'язані з протестами. Вони відбувають тюремні терміни від 6 місяців до кількох років.

Читайте такожThe Guardian: Від Мінська до Гонконгу масові протести більше не працюютьБілоруська влада ігнорує критику за тяжкі умови утримання ув'язнених демонстрантів. Лукашенко постійно називає їх "пішаками західних спецслужб", які нібито намагаються "дестабілізувати" Білорусь й силою повалити уряд. Окрім Маковетської ще три жінки розповіли Associated Press, що їхні сини носять жовті ярлики, пришиті до їхнього одягу.

Одна з них на ім'я Валентина, яка відмовилася називати прізвище через страх переслідування, сказала, що її син розповів про те, як його цілодобово тримають в наручниках. IT-спеціаліст з Мінська був засуджений до 4 років в'язниці. Він відбуває покарання у колонії №1 в Новополотську.

"Мій син пошепки сказав, що його кілька днів тримали в розтягнутому положенні в камері. Його ноги розтягнули в різні боки, щоб викликати великий біль без будь-яких слідів", - розповіла вона.

Жовтий ярлик змушували носити і журналістку порталу Tut.by Катерину Борисевич. Її відпустили минулого місяця після 6 місяців за ґратами, куди її кинули за статтю про смерть одного з учасників протестів.

Читайте такожCNN: Білоруси бояться повернення радянської "Залізної завіси""Не скажу, що мене зламали. Я навчилася спокійно дивитися на божевільні речі", - сказала вона.

Інша журналістка Tut.by Любов Касперович провела у в'язниці 15 днів минулого місяця. Вона розповіла, що їй і 14 іншим в'язням у камері з двома ліжками довелося спати на бетонній підлозі, мокрій від хлорного відбілювача.

"Нас будили кілька разів впродовж ночі, наказуючи називати статті кримінального кодексу, за які нас засудили. А потім кожного ранку виливали відро хлору на підлогу. Також вони кинули до нас в камеру безпритульну жінку, у якої були воші", - розповіла Касперович.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. По всій країні почалися страйки.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей були затримані, багатьох з них при затриманні і в СІЗО сильно били. Сотні людей постраждали, загинули кілька людей.

Європейський Союз не визнав результати виборів президента Білорусі і вважає Лукашенка нелегітимним президентом.

17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах, водночас визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що" інавгурація " Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.

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Переклад: Лесь Димань