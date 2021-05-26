Опозиція у відеозверненні заявила, що в результаті бездумних дій нелегітимного режиму Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.

Офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління, штаб Цепкало, Bypol та інші демократичні сили виступили зі спільною заявою, в якій оголосили про підготовку до «нової активної фази протесту».

Спільне відеозвернення опубліковано на YouTube-каналі Світлани Тихановської.

"Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - заявив член президії Координаційної ради Павло Латушко.

У відеозверненні, зокрема, йдеться, що внаслідок бездумних дій нелегітимного режиму Білорусь перетворилася на «чорну пляму» на світовій карті.

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"Режим на межі тотальної ізоляції - як ніколи раніше. Європейський союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже діють і роблять все можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми самі, білоруси, повинні зробити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми повинні діяти - вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту".

Затримання Романа Протасевича у Мінську: що відомо

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

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Автор: Денис Прядко