Офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління, штаб Цепкало, Bypol та інші демократичні сили виступили зі спільною заявою, в якій оголосили про підготовку до «нової активної фази протесту».
Спільне відеозвернення опубліковано на YouTube-каналі Світлани Тихановської.
"Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди", - заявив член президії Координаційної ради Павло Латушко.
У відеозверненні, зокрема, йдеться, що внаслідок бездумних дій нелегітимного режиму Білорусь перетворилася на «чорну пляму» на світовій карті.
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"Режим на межі тотальної ізоляції - як ніколи раніше. Європейський союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже діють і роблять все можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми самі, білоруси, повинні зробити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми повинні діяти - вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту".
Затримання Романа Протасевича у Мінську: що відомо
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.
- Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
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