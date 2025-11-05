Це є новим свідченням погіршення відносин між лідерами США та Росії.

Російський диктатор Володимир Путін доручив своїм підданим з питань безпеки розробити плани потенційних випробувань ядерної зброї. Такий план Кремль готує на випадок, якщо президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп реалізує свої пропозиції про відновлення випробувань ядерного арсеналу.

Як пише The Wall Street Journal, це є новим свідченням погіршення відносин між лідерами США та Росії. Імовірно, на цьому етапі погрози зі сторони Москви та Вашингтона є лише інструментами для політичного тиску. Однак якщо буде рішення про проведення таких випробувань – чи то Америкою, чи Росією – це призведе до "зростання ядерної напруженості до рівня, небаченого з часів піку холодної війни".

Автори матеріалу нагадали, що і США, і Росія є підписантами Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Примітно, що США цю угоду так і не ратифікували. Росія ж відкликала свою ратифікацію в 2023 році.

Випробування ракет в Росії

Не так давно Путін рекламував 15-годинне випробування російської ракети "Буревісник". Ця крилата ракета, за словами кремлівського диктатора, може нести ядерну боєголовку.

"Ця ракета, яка не має очевидних обмежень щодо дальності польоту, призначена для обходу західних систем протиповітряної оборони, хоча вчені-ядерники сумніваються в її ефективності", – пише видання.

На цьому бряцання зброєю не завершилося. В Росії провели випробування ще однієї підводної торпеди з ядерною боєголовкою та ядерним двигуном.

Трамп доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї

Американський лідер, своєю чергою, повторив свою заяву про те, що США мають атомний підводний човен біля узбережжя Росії. Після цього він заговорив про можливість відновлення ядерних випробувань:

"Я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес розпочнеться негайно".

Він не став розкривати, які саме випробування США можуть відновити.

Про які ядерні випробування США може бути мова

Видатний вчений у галузі глобальної безпеки в Мідлбері-коледжі Джеффрі Льюїс вважає, що може йтися як випробувальні вибухи в пустелі (що вважається малоймовірним), так і про невеликі реакції, еквівалентні приблизно одній тонні динаміту.

"Ймовірно, це будуть події з надзвичайно низькою потужністю, ближчі до наукових експериментів. Але якщо одна країна почне, що зупинить решту?", – запитав науковець.

Які угоди були між США і Росією

Порушення угод про контроль над озброєннями з часів першої адміністрації Трампа залишило мало ядерних запобіжних заходів, пишуть автори матеріалу. Договір СНО між США та Росією, який набрав чинності в 2011 році, обмежив кількість розгорнутих міжконтинентальних ядерних ракет.

Москва призупинила участь у договорі у 2023 році. Однак вважається, що вона дотримується обмежень щодо своїх розгорнутих ядерних ракет, розповідає видання.

Крім того, в 2019 році і США, і Росія вийшли з Договору про ракети середньої і меншої дальності. Цей документ забороняв наземні ракети середньої дальності. Тоді Москва і Вашингтон звинувачували одне одного в порушенні Договору.

За даними Федерації американських вчених, Росія має 5459 боєголовок, що більше, ніж у США (5177).

Ядерні погрози Росії

Російська Федерація не раз лякала світ своєю ядерною зброєю. Такі погрози лунали в тому числі на адресу України.

5 листопада 2025 року російські медіа повідомили, що очільник Кремля Путін доручив розпочати підготовку до випробування ядерної зброї.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи слова диктатора, сказав, що вже давно не реагує на засідання, які проводить Путін.

