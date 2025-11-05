Рютте натякнув, що не реагує на подібні заяви всерйоз.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна під час нещодавніх зборів Ради безпеки РФ, зокрема на слова про нові випробування ядерної зброї. Як пише Digi24, його слова прозвучали під час пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном.

У генсека НАТО запитали, як він прокоментує засідання Радбезу РФ, яке скликав Путін у відповідь на ядерні випробування, анонсовані США.

"Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Йому платять як президенту Росії, тому він їх організовує", - відповів Рютте.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 листопада, Путін доручив силовикам і цивільним службам підготуватися до випробувань ядерної зброї під час зборів Радбезу РФ доручив силовикам і цивільним службам підготуватися до випробувань ядерної зброї. Він назвав серйозним питанням ситуацію, пов'язану із заявою президента США Дональда Трампа про ядерні випробування Вашингтона.

Ризик ядерної війни став вищим, ніж за часів "Холодної війни"

Раніше геофізик і автор понад 200 наукових статей Скотт Л. Монтгомері у своєму матеріалі для Forbes написав, що зараз ризик застосування ядерної зброї є дуже високим. За його словами, люди не сприймають цю загрозу досить серйозно.

Монтгомері впевнений, що сила ядерного стримування значно ослабла. Він вважає, що тепер ідея ядерної війни більше не здається нереальною.

Монтгомері припускає, що в разі ядерної війни, перший удар, найімовірніше, завдасть саме РФ. Він не виключає, що це може бути навіть не ядерна зброя, а організація катастрофи на ядерному об'єкті.

