Девід Прессман зазначив, що Путн повинен вивести війська з України.

Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав "цинічними" заклики до України припинити вогонь. Він вказав, що мир в Україні може настати сьогодні, якщо президент Росії Володимир Путін припинить війну.

"Це цинічно закликати до припинення вогню, коли майже 20% не вашої країни окупована армією іноземних загарбників. І не заслуговує довіри припущення, що якби тільки було припинення вогню, Володимир Путін сумлінно сів би за стіл переговорів і погодився вивести свої війська, а не просто переозброїтися і відновити атаку", - йдеться у заяві дипломата на сайті посольства.

При цьому він вказав на небезпеку, яка криється в цинічних політичних спробах використовувати термін "мир" в якості зброї.

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"Коли ми чуємо, як політики виступають за примирення, що маскується під мир, давайте будемо чіткі: одна людина може досягти миру сьогодні. Якщо Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна перестає воювати, Україні кінець", - підсумував Прессман.

Мирні плани для України - останні заяви

На початку 2023 року Китай оприлюднив "мирний план" щодо України, який складається з 12 пунктів. При цьому в документі немає згадок про те, що війну почала Росія. У свою чергу лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

26 квітня президент України Володимир Зеленський поговорив з Сі Цзіньпінем, після чого заявив про неможливість миру за рахунок територіальних компромісів.

Крім того, нещодавно президент Бразилії Лула да Сілва запропонував Києву відмовитися від Криму, після чого стало відомо про плани зібрати групу для встановлення миру.

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