Радник глави Офісу президента України зазначив, що після поразки Москви саме Будапешт проявить абсолютну лояльність до Києва.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк поставив на місце віце-спікера парламенту Угорщини Дору Дуро, яка заявила, що вступ України до НАТО можливий після дозволу Росії. Політик дуже здивувався подібній заяві.

"Чому Угорщина щось коментує щодо суверенітету нашої країни або нашого вибору? Або щось щодо Альянсу, який устами генсека НАТО Єнса Столтенберга зафіксував, що всі, абсолютно всі країни єдині в своїй думці, що Україна повинна бути обов'язковим членом Альянсу, крім Угорщини? Який дозвіл ми повинні отримати у Росії? Ми повинні отримати у Росії лише один дозвіл - на неіснування Росії. Тобто ми повинні його отримати нашими Збройними силами, пояснивши Росії, що такі держави неконкурентні і в такому вигляді існувати не можуть. Вони повинні або трансформуватися, або зменшити свій обсяг амбіцій гопника", - заявив Подоляк в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що Угорщина може робити будь-які заяви, адже після програшу спонсора таких заяв – Російській Федерації - Україна отримає абсолютну лояльність від таких країн, як Угорщина.

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Україна в НАТО - що заявили в Угорщині

Віце-спікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО можливий тільки після підписання Росією документа, яким підтвердить свою згоду на такий крок.

У свою чергу речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки і це право неодноразово підтверджувалося державами-членами НАТО, в тому числі і Угорщиною.

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