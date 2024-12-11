Йдеться про список людей, які формують політику наступного року.

Американське видання Politico включило у рейтинг найвпливовіших людей Європи кремлівського правителя Путіна та очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Російський лідер опинився в категорії "Діячі". Видання називає його імперіалістом, який відправив на смерть сотні тисяч росіян та змусив РФ заплатити велику ціну за війну, однак "схоже, досягає мети розколоти Захід та завоювати частину України":

"По обидва боки Атлантики підтримка війни зменшується, а переобрання Дональда Трампа практично гарантує, що Києву не вдасться досягти своєї амбітної мети - вигнати всі російські війська і відновити свої пострадянські кордони".

Єрмака Politico зарахувало до "мрійників". На думку журналістів, зараз він змістив акцент зі спроб виграти війну на спроби здобути мир. Зазначається, що його репутація "сірого кардинала" викликає вороже ставлення більшої частини українського суспільства, однак також позиціонує його як людину, з якою можна говорити, коли потрібен діалог з Києвом.

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"Через понад 10 років після того, як Володимир Путін вперше відправив своїх "зелених чоловічків" на схід України, місія Єрмака полягає в тому, щоб змусити міжнародне співтовариство підтримати бачення Києва щодо справедливого миру. Це означає територіальну цілісність, гарантії безпеки - включно з членством в НАТО - і жорсткі наслідки для Росії".

Найвпливовішою людиною в Європі стала італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. До "діячів" також зарахували президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, до "руйнівників" - лідера німецької фракції ХДС Фрідріха Мерца та ультраправу проросійську французьку діячку Марін Ле Пен, а до "мрійників" - нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, віцепрезидентку Єврокомісії Каю Каллас, угорського прем'єра Віктора Орбана, очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, Папу Римського Франциска, очільника Уряду Іспанії Педро Санчеса та інших.

Рейтинги Politico

Нагадаємо, наприкінці 2022 року найвпливовішою людиною Європи обрали українського президента Володимира Зеленського. Тоді Путін отримав титул "невдахи року".

Минулого року Андрія Єрмака зарахували до "діячів", назвавши "зеленим кардиналом Києва".

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