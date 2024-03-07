Під час зустрічі між делегацією МЗС Польщі та спецпредставником Китаю у Варшаві закликали КНР не надавати військової підтримки Росії.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський провів зустріч у Варшаві зі спеціальним представником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм, під час якої вони обговорили агресію РФ проти України. Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі.

"Польська сторона підкреслила, що агресія РФ проти України залишається ключовим викликом для регіональної та глобальної безпеки. Вона наголосила на необхідності відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та утримання від погроз застосування сили як основи для мирного врегулювання конфлікту", - йдеться у повідомленні.

У Варшаві наголосили, що підтримувати жертву агресії є не тільки правом, а й обов'язком всіх членів міжнародного співтовариства, серед яких і постійні члени Ради безпеки ООН.

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"Вона (Польща - ред.) закликала китайську сторону не демонструвати політичну, економічну та військову підтримку Росії як агресору. Заступник міністра Бартошевський наголосив на несхваленні будь-яких спроб виправдати агресію "законними міркуваннями безпеки", - додали у заяві.

В МЗС зазначили, що Польща засудила погрози з боку Росії щодо застосування ядерної зброї та мілітаризацію російськими окупантами Запорізької АЕС. У Варшаві вважають, що такі дії провокують небезпеку та можуть призвести до негативних наслідків не тільки для Східної Європи, а й для всієї міжнародної спільноти.

"Польща цінує протидію Китаю російським загрозам та розраховує на конкретні дії, зокрема щодо забезпечення ядерної безпеки в Україні, зокрема на рівні Міжнародного агентства з атомної енергії", - йдеться в повідомленні.

Водночас спецпредставник КНР наголосив, що Китай не є учасником конфлікту, тому ситуація в Україні не відповідає нічиїм інтересам.

Крім того, науковий співробітник Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта, якого також було запрошено на зустріч, зазначив, що такі заяви Польщі мають і наступні формулювання:

аргументи про те, що війна РФ є не тільки справою України, але й Польщі та всієї Європи та світу, адже дії Росії становлять "пряму загрозу регіональній та глобальній безпеці";

критика Китаю за його допомогу Росії: "Польська сторона закликала Китай не надавати жодної політичної, економічної та військової підтримки Росії" – та намагання виправдати дії РФ ("незгода з будь-якими спробами виправдати агресію так званими "законними проблемами безпеки");

заклик до КНР, що країна повинна практично зіграти конструктивну роль: "Польща розраховує на конкретні дії, спрямовані на забезпечення ядерної безпеки в Україні".

Війна в Україні - яку позицію має Китай

Раніше в МЗС КНР повідомили, що перемовини будуть єдиним способом припинити війну в Україні. Таку заяву оприлюднили після перемовин спеціального представника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея, який розпочав своє європейське турне з Росії і заступника міністра закордонних справ РФ Михайла Галузіна у Москві.

Як писав УНІАН, дипломати Євросоюзу заявили, що КНР має закликати Росію вивести свої війська з України, про це представники ЄС та посланець Китаю обговорили під час зустрічі, яка відбулася 4 березня.

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