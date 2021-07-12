Термін дії чинних санкцій спливав 31 липня 2021 року.

12 липня Рада ЄС одноголосно ухвалила рішення про продовження економічних санкцій стосовно Росії.

Обмеження щодо конкретних галузей економіки РФ продовжені на шість місяців, до 31 січня 2022 року, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що рішення щодо продовження санкцій ґрунтується на останній оцінці стану імплементації Мінських угод на саміті ЄС 24-25 червня 2021 року.

Рішення Ради ЄС пов'язане з невиконанням Росією Мінських домовленостей, що є ключовою умовою будь-якої суттєвої зміни в позиції Брюсселя.

При цьому лідери ЄС закликали Росію повністю взяти на себе відповідальність у забезпеченні повного виконання Мінських угод.

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Економічні санкції ЄС проти Росії: що відомо

31 липня 2014 року Євросоюз запровадив проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки.

У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Попереднього разу санкції було продовжено в грудні 2020 року до 31 липня 2021 року. Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Також йдеться про обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС п’ятьох провідних російських фінансових інституцій з мажоритарною часткою державної власності у статутному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС. Крім того, санкції застосовано до трьох провідних російських енергетичних та трьох оборонних компаній.

Застосовується експортна та імпортна заборона і на торгівлю зброєю, запроваджується заборона на експортування товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих споживачів товарів військового призначення у Росії, обмежується доступ РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть бути використані для розробки та пошуку родовищ нафти.

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Автор: Олександр Топчій