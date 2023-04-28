Виплати стосуються епізодів з тортурами, грабежами, вбивствами і викраденнями цивільного населення Грузії.

Росія повинна виплатити Грузії понад 129 млн євро компенсації за порушення та збитки, завдані внаслідок російського вторгнення 2008 року. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

Це додаткове рішення, ухвалене Великою палатою ЄСПЛ за позовом Грузії проти Росії щодо війни 2008 року. Воно стосується компенсацій грузинським громадянам, які не були призначені в рамках основного рішення у справі, ухваленій в 2021 році.

Компенсації повинні бути виплачені за ряд епізодів, в яких мали місце випадки тортур і вбивств грузинського цивільного населення, тортур військовополонених, незаконнного позбавлення волі, мародерства тощо.

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Згідно з рішенням ЄСПЛ Росія повинна протягом трьох місяців виплатити Грузії 3,25 млн євро компенсацій у зв'язку з 50 вбивствами цивільних осіб у грузинських селах Південної Осетії і в буферній зоні. Ще 2,69 млн євро компенсації присуджено за 166 випадків довільного затримання і нелюдського поводження з грузинським цивільним населенням бойовиками так званого "МВС Південної Осетії".

640 тисяч євро компенсацій призначено за тортури грузинських військовополонених бойовиками Південної Осетії.

Ще 8,24 млн євро мають бути виплачені 142 грузинам, які постраждали від небажання окупантів здійснювати адекватне розслідування загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.

Основна частина із загальної суми компенсацій передбачена за адміністративну практику окупантів щодо перешкоджання поверненню грузинських громадян до їхніх домівок на окупованих територіях. Від цих дій постраждали щонайменше 23 тисячі осіб. Сума компенсації - 115 млн євро.

Російське вторгнення в Грузію 2008 року

У серпні 2008 року, після місяців провокацій та обстрілів проросійських сепаратистів з Південної Осетії, армія Грузії зробила спробу відновити контроль над регіоном силовим методом. Росія, очевидно, розраховувала саме на такий сценарій і використовувала його для вторгнення в Грузію.

В ході п'яти днів активних боїв між грузинською армією з одного боку і російськими військами, осетинськими і абхазькими сепаратистами з іншого боку загинули понад 400 грузинських громадян, більше половини з яких – цивільне населення. При цьому російські війська не обмежилися діями на території підконтрольній сепаратистам, але також вторглися на територію, яку до початку бойових дій контролювала влада Грузії.

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