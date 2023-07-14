Країни Європи не завжди виконують вимоги НАТО, встановлені в 2014 році.

Європа поводиться так, немов у неї немає можливості протистояти російському нападу, і продовжує звертатися за військовою підтримкою до Сполучених Штатів, пише в статті в New York Times Раджан Менон, директор Програми "Велика стратегія" організації Defense Priorities.

Експерт зазначає, що навіть на останньому Вільнюському саміті НАТО союзники домовилися збільшити свої військові витрати, проте між ними досі існують розбіжності з приводу того, якою має бути ця цифра. При цьому аналогічні обіцянки європейські країни роздавали і десять років тому, і з тих пір ситуація не змінилася.

Країни Європи не завжди виконують вимоги НАТО, встановлені в 2014 році: щорічні військові витрати повинні становити 2% ВВП для країн-членів Альянсу, і 20% військового бюджету має спрямовуватися на закупівлю нової техніки, дослідження і розробки. Однак у період з 2016 по 2022 рік лише від чотирьох до десяти країн НАТО, включаючи США, досягли мети в 2%.

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За словами Менона, ключем до розуміння є комфорт як Штатів, так і Європи, від невиконання взятих на себе зобов'язань.

"Ця невдача пов'язана з нестачею не ресурсів, а політичної волі; дефіцит мотивації, що корениться в багаторічній залежності [Європи] від Америки. Вашингтон, зі свого боку, культивував цю залежність, щоб збільшити доходи своєї військової промисловості і, що не менш важливо, посилити залежність Європи від могутності США", - пише експерт.

31-й новий член НАТО Фінляндія І Швеція, що вступає до Альянсу, володіють потужними збройними силами, а армія України - набагато краще оснащена, навчена і загартована в боях, ніж до 2022 року, - також напевно стане на захист Європи в разі нападу Росії.

Але в кінцевому підсумку реальність полягає в тому, що європейці мають не тільки засоби для захисту свого континенту, але й набагато більший інтерес до цього, ніж Сполучені Штати. Європі пора серйозно зайнятися власним захистом, вважає аналітик:

"Як йдуть справи в Європі з кількістю основних видів озброєнь, таких як танки, бойові літаки, лінкори і артилерія? Росія лідирує за деякими ключовими категоріями, але в основному не має такої переважної чисельної переваги, яка потрібна атакуючим силам - як правило, три до одного. А у Європи є економічні та технологічні можливості для нарощування виробництва озброєнь. Великобританія і країни континентальної Європи володіють збройової промисловістю світового класу, включаючи таких гігантів, як британська BAE Systems, Французькі Thales і Safran, італійська Leonardo і німецька Rheinmetall", - сказано в матеріалі.

План НАТО у разі нападу РФ - деталі

Учасники НАТО досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина.

Секретні оборонні плани НАТО щодо реагування на напад Росії налічують 4400 сторінок. У них детально визначено, що повинні зробити країни Альянсу у відповідь на російську загрозу.

Як пише Bild, головнокомандувачу військами НАТО в Європі при виникненні загроз планується дозволити приймати рішення без попередніх консультацій, а сили підвищеної бойової готовності в Європі збільшать до 300 тисяч солдатів і офіцерів.