За його словами, за гроші відбувалися різноманітні дії проти багатьох країн.

Рівень корупції в європейських елітах дуже високий і різноманітний, а щупальця Росія простягаються дуже далеко.

Про це заявив глава правлячої партії Польщі Право і справедливість Ярослав Качиньський в ефірі Польського радіо, цитує його агентство PAP.

"Всі дії, в тому числі і проти Польщі, відбувалися просто за гроші", — сказав Качинський.

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За його словами, нібито існує сформований план об'єднання Європи не як федерації, а як централізованої держави під керівництвом Німеччини.

"Канцлер Шольц цього не приховує, він навіть говорить про це прямо. Це означало б втрату незалежності Польщі", - зазначив Качинський.

Вплив Росії на інші країни

Як раніше повідомляв УНІАН, у США стурбовані впливом агресії РФ на країни Західних Балкан.

Аналітики попереджали, що Російська Федерація хотіла провести ряд мітингів в європейських країнах для просування проросійських настроїв, провокування заворушень у зв'язку з санкціями проти Росії і військовою допомогою для України.

Крім того, спецслужби РФ організували операцію з дестабілізації ситуації у Швеції з метою перешкодити країні приєднатися до НАТО. Йдеться про той випадок, коли лідер партії "жорсткий курс" Расмус Палудан публічно спалив екземпляр Корану біля турецького посольства.

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