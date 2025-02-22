Європі треба ще 300 тисяч солдатів, щоб воювати з Росією без США, - аналітики

Щороку країнам ЄС знадобилося б близько 250 млрд євро додаткових військових витрат.

Європі потрібно ще 300 000 солдатів, щоб у разі війни без підтримки США захиститися від Росії.

Про це пише BILD з посиланням на дослідження брюссельського дослідного інституту Bruegel та Кільського інституту світової економіки (IfW). Як з'ясували експерти, щороку країнам ЄС знадобилося б близько 250 млрд євро додаткових військових витрат.

Видання нагадує, що дискусія про створення власної європейської системи оборони розгорілася через те, що гарантія безпеки з боку НАТО за президента США Дональда Трампа здається менш надійною.

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Водночас Росія збільшує збройні сили. "Росія може в найближчі три-десять років знайти військову міць, достатню для нападу на країни ЄС", - заявив співавтор дослідження Гунтрам Вольфф.

США та Європа - важливі новини

Раніше в The New York Times повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо приватно намагався зняти напругу серед європейських лідерів, які висловили занепокоєння переговорами американської сторони з росіянами. Видання зазначило, що держсекретар докладно пояснив європейським союзникам, що означають ці переговори, і запевнив, що турбуватися нема про що.

Кандидат на пост канцлера Німеччини, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц вважає, що Європа має бути готова захищати себе без США.

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