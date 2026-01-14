Євросоюз стане 'військовою державою', - президентка Єврокомісії

За останні місяці політичний блок уже збільшив свої оборонні можливості.

Європейський Союз розробляє власну стратегію безпеки. Таку заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, розповідає Euractiv.

Політичний блок прагне підвищити оборонний потенціал. Під час закритого засідання Європарламенту, фон дер Ляєн заявила, що ЄС стане "військовою державою".

"Ми знаємо, що нам потрібно бути сильними, а сила – це саме те", – пояснила вона.

Політик зазначила, що зараз ЄС не є військовою потугою. Проте блок робить кроки в цьому напрямку і вже у 2026 році, як очікується, буде представлено нову стратегію безпеки ЄС.

"Раніше цього ніколи не робилося, але зараз саме час", – додала президентка ЄК.

За останні місяці блок уже збільшив свої оборонні можливості. Зокрема, йдеться про програму ReArm на суму до 800 млрд євро та спільну програму закупівель SAFE, до якої приєдналися 19 країн ЄС.

Країни світу вкладають більше грошей в оборону

Україна вже четвертий рік стримує російську агресію. Оборона потребує великих коштів. Колишній очільник Міноборони Денис Шмигаль повідомляв, що у 2026 році на оборону Україні потрібно 120 млрд доларів. Частину цих коштів очікують від партнерів.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що країна має збільшити свій військовий бюджет. На його думку, Вашингтон повинен збільшити його до 1,5 трлн доларів у 2027 році. Оборонний бюджет США на 2026 рік становить близько 1 трлн доларів.

