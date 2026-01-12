Країнам ЄС слід розглянути ідею створення спільних військових сил, - єврокомісар з оборони

Видання зазначило, що ідеї щодо створення централізованої європейської армії витають у повітрі вже багато років.

Країни Європейського Союзу (ЄС) повинні розглянути можливість створення об'єднаних збройних сил, які в кінцевому підсумку могли б замінити американських військових в Європі, заявив у неділю, 11 січня, єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс, повідомляє LRT.

Кубілюс запропонував ідею створення "потужних постійних європейських збройних сил чисельністю 100 тисяч військовослужбовців" як можливий варіант кращого захисту старого континенту.

"Як ми замінимо 100 тисяч американських військових, які є основою європейських збройних сил?", - запитав він у своїй промові у Швеції.

Видання зазначило, що його пропозиція пролунала в той час, коли через заяви президента США Дональда Трампа про бажання захопити Гренландію посилилися побоювання союзників по НАТО щодо надійності Вашингтона.

Додається, що занепокоєння щодо зобов'язань Трампа перед Європою вже спонукало країни блоку докласти більше зусиль для зміцнення своїх збройних сил з огляду на загрозу з боку Росії.

Як йдеться в статті, ідеї щодо створення централізованої європейської армії витають у повітрі вже багато років. Проте, фактично, вони не отримали підтримки, оскільки країни не хочуть відмовлятися від контролю над своїми збройними силами.

Додається, що США тиснули на своїх союзників у Європі, щоб ті взяли на себе більшу відповідальність за свою безпеку, а також натякнули, що можуть вивести війська з континенту, щоб зосередитись на Китаї.

"У такі часи ми не повинні уникати найважливіших питань, пов’язаних з нашою інституційною готовністю до оборони", - висловив думку Кубілюс.

Також він вважає за необхідне створити Європейську раду безпеки - орган великих держав ЄС, що міг би також включати Велику Британію.

На думку єврокомісара з питань оборони, цей орган міг би допомогти пришвидшити прийняття рішень, що стосується оборони Європи.

"Європейська рада безпеки могла б складатися з основних постійних членів, а також кількох членів, що чергуються. Загалом близько 10−12 членів, завданням яких є обговорення найважливіших питань оборони", - додав він.

США та Європа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Politico зазначає, що останні події свідчать про те, що для США не є метою бути гарним союзником Європи. Видання зазначає, що Європі необхідна американська підтримка для досягнення прийнятного перемир'я в Україні. Проте у Газі Євросоюз не має жодної перспективної ролі в будь-якій новій мирній раді, яка могла б керувати сектором відповідно до плану Трампа щодо припинення вогню. Один високопоставлений дипломат з-за меж ЄС зауважив, що лідери ЄС випустили окремі заяви у відповідь на операцію США по поваленню Мадуро. На думку дипломата, слабкістю ЄС є "розбіжності" на вищому рівні.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що Європі варто інтегрувати власну оборонну промисловість, щоб мати засоби стримування. Також Альбарес виступає за створення європейської армії. Він додав, що Європі потрібно підтвердити свої принципи, які полягають у тому, щоб не допускати війни на континенті. Очільник МЗС Іспанії підтвердив підтримку України та додав, що поважає її територіальні цілісності й не виключає участь країни в можливій миротворчій місії в майбутньому.

