Україні на оборонні потреби у 2026 році необхідно 120 млрд доларів. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами. Але 60 млрд доларів має надійти від партнерів", – додав він.

За його словами, 2025 рік став рекордним за обсягами допомоги.

"Якщо усі зобов’язання буде виконано, нам вдасться залучити 45 мільярдів доларів – більше, ніж у будь-якому році від початку повномасштабної війни", – наголосив міністр оборони.

В іншому дописі Шмигаль зазначив, що сьогодні, 16 грудня, у межах засідання формату "Рамштайн" отримано важливі зобов’язання від партнерів щодо довгострокової підтримки України.

Зокрема, Німеччина надасть Україні 11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України, в першу чергу – ППО, БПЛА, артилерійські снаряди. При цьому Шмигаль нагадав, що Україні вже передані нові системи Patriot та IRIS-T.

За його словами, Велика Британія посилить спроможності ППО України на суму 600 млн фунтів за рахунок заморожених активів РФ, коштів партнерів та власного бюджету.

Також Канада виділить додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони та поставить в Україну ракети AIM-9, електрооптичні сенсори та іншу військову допомогу.

Міністр оборони відзначив, що Нідерланди пообіцяли надати 700 млн євро на БПЛА, з них 400 млн євро – саме на дрони українського виробництва.

Чорногорія готує внесок у PURL та фонд NSATU на підтримку України.

Шмигаль повідомив, що Данія здійснить новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України. Також відбудеться передача 29-го пакета підтримки на 250 млн євро – дрони, ППО та підтримка української авіації.

Естонія продовжить підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (142 млн євро), а також здійснить внесок в IT-коаліцію розміром в 9 млн євро.

Латвія також продовжить підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП (110 млн євро) – фокус на БпЛА, РЕБ, PURL.

Литва готова надати Україні понад 220 млн євро у 2026 році і націлена на військову підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, зокрема внески на PURL, програму Patriot для України, "чеську ініціативу" та коаліцію розмінування.

Люксембург виділить 100 млн євро у 2026 на підтримку України. Очікується ще один внесок розміром у 15 млн євро на PURL.

Крім того, Нова Зеландія готова надати 15 млн доларів на PURL, а Норвегія виділить в наступному році близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги. Країна також зробить внески на підтримку американських систем ППО та "чеську ініціативу".

Своєю чергою, Польща обіцяє поставку 155-мм снарядів, а також братиме участь у реалізація спільних з Україною проєктів у межах SAFE. Португалія зробить внесок у "чеську ініціативу", а також надасть 10 млн євро на БПЛА.

Шмигаль зазначив, що Чехія у межах своєї ініціативи на 2026 рік вже профінансувала постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.

За даними видання Sky News, Велика Британія оголосила про надання Україні пакета військової допомоги на суму 600 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 680 мільйонів євро), куди увійдуть засоби протиповітряної оборони.

Як заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, який 16 грудня був співголовою 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", Київ отримає "системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збиття безпілотників", щоб мати нові оборонні можливості протягом зими.

