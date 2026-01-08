Оборонний бюджет США треба збільшити до 1,5 трлн доларів у 2027 році, - Трамп

Зростання витрат на оборону планується здійснити за рахунок від надходжень від запроваджених раніше тарифів відносно інших країн.

Президент США Дональд Трамп виступив за збільшення оборонного бюджету країни до 1,5 трильйона доларів у 2027 році. На 2026 рік бюджет на оборону США становить близько 1 трильйона доларів. Про це йдеться в його дописі в соціальній мережі Facebook.

"Після тривалих і складних перемовин з сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками, я визначив, що заради блага нашої країни, особливо у ці дуже неспокійні й небезпечні часи, наш воєнний бюджет на 2027 рік має становити не 1 трильйон доларів, а радше 1,5 трильйона доларів", - наголосив Трамп.

На його переконання, це дозволить Америці побудувати "Військо мрії", яке забезпечить Сполученим Штатам захист і безпеку, попри супротивників.

Відео дня

Як наголосив президент США, витрати на оборону легко можна збільшити до 1,5 трлн доларів завдяки запровадженим тарифам і значним доходам від них.

Бюджет США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2025 року Палата представників Конгресу США схвалила проєкт закону про асигнування на національну оборону на 2026 фінансовий рік із загальним військовим бюджетом у 900 млрд доларів.

Також у межах проєкту закону 400 млн дол. закладено на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) у 2026 фінансовому році. Таким чином дія програми буде продовжена до 2029 року.

Вас також можуть зацікавити новини: