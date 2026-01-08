Оборонний бюджет США треба збільшити до 1,5 трлн доларів у 2027 році, - Трамп

Президент США Дональд Трамп виступив за збільшення оборонного бюджету країни до 1,5 трильйона доларів у 2027 році. На 2026 рік бюджет на оборону США становить близько 1 трильйона доларів. Про це йдеться в його дописі в соціальній мережі Facebook.
"Після тривалих і складних перемовин з сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками, я визначив, що заради блага нашої країни, особливо у ці дуже неспокійні й небезпечні часи, наш воєнний бюджет на 2027 рік має становити не 1 трильйон доларів, а радше 1,5 трильйона доларів", - наголосив Трамп.
На його переконання, це дозволить Америці побудувати "Військо мрії", яке забезпечить Сполученим Штатам захист і безпеку, попри супротивників.
Як наголосив президент США, витрати на оборону легко можна збільшити до 1,5 трлн доларів завдяки запровадженим тарифам і значним доходам від них.
Бюджет США - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2025 року Палата представників Конгресу США схвалила проєкт закону про асигнування на національну оборону на 2026 фінансовий рік із загальним військовим бюджетом у 900 млрд доларів.
Також у межах проєкту закону 400 млн дол. закладено на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) у 2026 фінансовому році. Таким чином дія програми буде продовжена до 2029 року.