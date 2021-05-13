Південний Ліван є місцем зосередження палестинських збройних формувань.

Ліванські сили безпеки заявляють про щонайменше три ракети, які були випущені з півдня Лівану в сторону Ізраїлю.

Про це повідомляє Lb.ua із посиланням на Al Jazeera.

За словами ліванських чиновників, які говорили на умовах анонімності, наразі невідомо, хто стоїть за нападом. Ліван також не володіє інформацією, де впали ракети.

Ізраїльські військові заявили, що ракети впали у Середземне море, не завдавши шкоди.

Відомо, що ракети були запущені з району Калей, неподалік від кордону з Ізраїлем.

Зазначається, що південний Ліван є місцем зосередження палестинських збройних формувань, а також впливового шиїтського угруповання "Хізболла".

За інформацією ліванських ЗМІ, до запуску ракет можуть бути причетні "палестинські угруповання".

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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту «Залізний купол».

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу сектора Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

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Автор: Олександр Топчій