Нападників вже затримано. Один з них намагався вилетіти у Норвегію.

У польському Ґданську двоє пасажирів таксі Uber ображали та напали на 28-річного водія-українця.

Як повідомляє Zawsze Pomorze, інцидент трапився у п’ятницю, 8 вересня, під час поїздки з аеропорту. Центр моніторингу поведінки расизму і ксенофобії оприлюднив відео конфлікту.

На кадрах видно, що у салон авто сіли два чоловіки, один з яких випивав. Очевидно, водій зробив йому зауваження. Пасажир обурився та почав ображати українця із застосуванням лайки.

"Це вони приїхали до Польщі, щоб їздити на таксі. А я його утримую і доплачую, а він мені каже, що не можу випити пива. Якщо я поляк, то ти мені не кажи, що я маю робити у своїй країні. Забагато вам Польща дала", - заявив агресивний пасажир таксі.

Пасажир захотів вийти з авто, продовжуючи обзивати та матюкати водія, а потім вдарив його в обличчя, зірвав окуляри і почав заламувати йому руки. На відео видно, що українець не очікував удару, тому відразу запитав: "Що я тобі зробив?" Втім, агресивного поляка це не зупинило.

Водій застосував балончик зі сльозогінним газом і почав кричати: "Допоможіть, вбивають". Поляки злякалися і втекли.

За даними польських ЗМІ, нападників вже затримано - їм 40 та 43 років. 40-річного жителя Пруща-Гданського. Йому мають обрати запобіжний захід. Другого зловмисника затримали в аеропорту Краків-Баліце, коли він намагався вилетіти до Норвегії.

"40-річному чоловіку пред’явлено підозру за погрози, тілесні ушкодження та образи, йому оберуть запобіжний захід. 43-річному чоловіку з Малопольського воєводства висунуть звинувачення у погрозах", – повідомила прес-офіцерка муніципальної поліції в Ґданську Магдалена Ціска.

Постраждалий водій наполягає, що причиною нападу є саме його українська національність. За польським законодавством, злочинні погрози та заподіяння легкої шкоди здоров’ю караються позбавленням волі до 2 років, а образа – штрафом або обмеженням волі.

Напади на українців за кордоном

Нещодавно у Шотландії група невідомих побила українських підлітків. Один з хлопців отримав ножові поранення. Поліція вважає, що злочин стався на расовому підгрунті.

Також ми розповідали, що у німецькому місті Айнбек чоловік напав на дітей з України через те, що вони говорили українською. Нападник обурився, що діти розмовляють між собою українською, адже, на його думку, вони "повинні говорити російською". Чоловік смикнув дівчинку за волосся, схопив десятирічного хлопчика і перекинув його через поручні моста в канал. Дитина забилася об залізні балки, прикріплені до мосту, отримавши травму голови і лівої ноги.

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