Використовувати машину з російськими номерами можуть студенти денного відділення або люди, які працюють за терміновим трудовим договором.

Відсьогодні, 16 березня, у Фінляндії можуть арештувати автомобілі на російських номерах.

Як повідомляє Yle, тепер водії машин з російськими номерами повинні довести своє право на використання транспортного засобу у країні.

Наразі митна служба Фінляндії не має інформації, скільки таких машин перебуває на території країни. Директор відділу митного контролю Самі Ракшіт заявив, що відомство не веде систематичного моніторингу кількості автомобілів на російських номерах.

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За його словами, поліцейські, прикордонники та митники можуть зупинити такий транспортний засіб і перевірити підстави для перебування у країні. Якщо їх нема, то автомобіль можуть затримати.

Як зазначається, використовувати машину з російськими номерами можуть, зокрема, студенти денного відділення або люди, які працюють за терміновим трудовим договором.

Заборона на авто з номерами РФ

У вересні 2023 року Єврокомісія заявила, що у зв'язку з введеними санкціями громадяни РФ не можуть ввозити на територію ЄС автомобілі на російських номерах.

Тоді в'їзд для авто з російськими номерами закрили Естонія, Латвія, Фінляндія та Польща, а Литва ще й зобов'язала власників машин з російськими номерами вивезти транспортні засоби з країни.

Днями у Литві, де закінчився термін перереєстрації автомобілів з російськими номерами, Кримінальна служба митниці затримала перший автомобіль, що порушив новий порядок.

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