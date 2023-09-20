У Норвегії вже діє заборона на імпорт автомобілів з російськими номерами.

Норвегія найближчим часом може закрити в'їзд для російських автомобілів.

Таку заяву зробив держсекретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерсон, зазначивши при цьому, що зараз йде підготовка та вивчення найбільш оптимального варіанту реалізації заборони, повідомляє NRK.

"Зараз ми вивчаємо, як це буде зроблено, і найближчим часом представимо ефективні заходи", — заявив Петерссон.

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Представник МЗС не став уточнювати, чи планує Норвегія за прикладом Фінляндії забороняти також використання на своїй території автомобілів, зареєстрованих в Росії.

Норвегія поки заборонила імпорт, але дозволила тимчасове використання автомобілів з російськими номерами.

Норвегія поки що єдина країна, що входить до Шенгену і має сухопутний кордон з РФ, яка не ввела заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами.

Норвегія не є членом ЄС, але входить до Шенгенської угоди.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

З 17 вересня 2023 року забороняється купувати, ввозити або передавати в Європейський Союз прямо або побічно автомобілі та інші мототранспортні засоби, призначені переважно для перевезення 10 осіб, у тому числі легкові та вантажні автомобілі (з кузовом універсал), а також гоночні автомобілі, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

5 вересня 2023 року німецька митниця розпочала вилучати при в'їзді в країну у росіян авто з номерами РФ.

10 вересня 2023 року Єврокомісія підтвердила, що громадянам країни-агресора заборонено в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих в РФ.

Митні органи Литви та Латвії заявили про те, що будуть вилучати авто, зареєстровані на території агресора. Естонія також приєдналася до заборони на в'їзд авто з російськими номерами.

Крім того, Фінляндія заявила про те, що закриє свій кордон для авто з номерами РФ.

16 вересня 2023 року повідомлялося про те, що остання країна ЄС, яка межує з РФ, закриває в'їзд для авто з російськими номерами. З 17 вересня 2023 року автомобілі, зареєстровані в Росії, не мають права в'їжджати до Польщі.

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