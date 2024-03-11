В МЗС РФ кажуть, що будь-які пропозиції у сфері міжнародної безпеки треба розглядати "у загальному контексті військово-політичних реалій".

Росія поважає ініціативи Китаю, ставиться до них з особливою увагою і вважає, що будь-які пропозиції у сфері міжнародної безпеки треба розглядати "у загальному контексті військово-політичних реалій", враховуючи інші фактори. Про це, коментуючи ініціативу Китаю, щоб ядерні країни уклали договір про незастосування ядерної зброї першими, заявили в Міністерстві закордонних справ РФ, повідомляють росЗМІ.

У дипломатичному відомстві країни-агресора, зокрема, зазначили, що "Москва і Пекін ставляться до ініціатив один одного не тільки з особливою увагою, але і з незмінною повагою" і націлені "на подальший поступальний розвиток двосторонніх відносин, які мають характер всеосяжного та стратегічного партнерства".

"Висунута китайськими партнерами пропозиція стосується того розряду ідей, які необхідно розглядати в загальному контексті військово-політичних реалій та у взаємозв'язку з іншими значущими факторами, що впливають на міжнародну безпеку та стратегічну стабільність. Обґрунтованість такого комплексного підходу очевидна на тлі деградації ситуації, що триває у світі, включаючи різке загострення відносин між ядерними державами", - сказали в МЗС РФ.

При цьому там підкреслили, що віддають "безумовний пріоритет" заходам, які мають на меті реально послабити конфронтацію між ядерними країнами, усунувши "фундаментальні протиріччя в галузі безпеки".

Відносини Китаю та РФ - останні новини

Росія і Китай перебувають на порозі створення військового союзу, що буде загрожувати США. Як сказав генеральний директор Atlas Group Джонатан Ворд, очевидно, що дві держави вважають себе військовими партнерами, і що це партнерство стає "все глибшим і досвідченішим, навіть якщо це не формальний альянс у західному розумінні".

За словами експерта, повномасштабний китайсько-російський альянс "створив би для Сполучених Штатів загрозу, яка не схожа на жодну загрозу, з якою вони стикалися після закінчення холодної війни".

Також УНІАН писав, що Китай активно наживається на війні в Україні. За даними The New York Times, найбільше від сплеску торгівлі з Росією виграли китайські виробники автомобілів.

Так, після того як з російського ринку пішли західні виробники, їм на зміну прийшли китайські бренди. Зараз потоком в РФ ідуть і вантажівки для бізнесу, і легкові автівки для населення.

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