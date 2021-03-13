З 1990 року зафіксовано 2 тис. 680 вбивств журналістів.

У 2020 році у світі загинули 65 журналістів та працівників ЗМІ, що на 17 більше, ніж минулоріч.

Як йдеться у річному звіті Міжнародної федерації журналістів (IFJ), вони були вбиті під час цілеспрямованих нападів, підривів бомб або перехресного вогню у 16 країнах.

Найбільше журналістів та працівників медіа загинуло у Мексиці - 14, Афганістані - 10, Пакистані - 9, Індії - 8, на Філіппінах та в Сирії - по 4, Нігерії та Ємені - по 3.

Крім того, в Іраку та Сомалі загинули двоє журналістів, а в Бангладеші, Камеруні, Гондурасі, Параґваї, Росії та Швеції - по одному.

За даними звіту, станом на березень 2021 року, 229 журналістів перебувають в ув'язненні.

Зазначається, що з 1990 року зафіксовано 2 тис. 680 вбивств журналістів.

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Автор: Антоніна Доломанжи