Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США обговорив ситуацію як з Києвом, так і з Москвою.

Пентагон підвищив рівень тривоги на тлі того, як Росія посилила свою агресивну активність в Східній Європі й Арктиці цього тижня. І це новий виклик для ще молодої адміністрації Джо Байдена.

Про це пише Politico з посиланням на американських військових. Командування армії США в Європі підвищило свій статус тривоги до найвищого рівня після того, як бої між російськими силами і ЗСУ відновилися в Донецькій області. Режиму припинення вогню, встановленому в червні 2020 року, настав кінець. Москва стягує війська й техніку до українського кордону.

Читайте такожПентагон відреагував на стягування військ РФ до кордону з УкраїноюТим часом, винищувачі НАТО лише в понеділок 10 разів перехоплювали незвичайно велику кількість винищувачів і бомбардувальників Росії в своєму повітряному просторі. А минулого тижня три російські субмарини з ядерною зброєю на борту пробилися через товсту кригу в Арктиці. Це стало новою демонстрацією сили в регіоні, в якому американські війська лише намагаються встановити присутність.

Генерал Глен ВанГерк, який очолює Північне командування США, відповідальне за безпеку вдома, визнав посилення агресії Росії останнім часом. На його думку, Москва намагається "підтвердити свій вплив на глобальній арені".

ВанГерк зауважив, що перехоплювати російські літаки в західному повітряному просторі стало важче. Тому що операції часто включать вхід в кількох точках доступу. І в них бере участь багато літаків, які лишаються в регіоні довше.

Прес-секретар Європейського командування армії США капітан Венді Снайдер відмовилася обговорювати рівень тривоги військ з міркувань безпеки. Однак, вона додала: "Ми стежимо за ситуацією дуже ретельно".

Нове посилення російської активності стало свіжим зовнішньополітичним викликом для нової адміністрації в США. Оскільки президент Джо Байден пообіцяв зайняти більш жорстку позицію щодо Росії, ніж його попередник Дональд Трамп, чиї відносини з Володимиром Путіним призвели до появи звинувачують у надто м'якому підході до Москви. Президент Байден нещодавно натякнув на свою жорсткішу позицію, назвавши Путіна "вбивцею" й пообіцявши змусити Росію заплатити за нові хакерські атаки, від яких постраждали щонайменше 100 компаній і 9 федеральних відомств в США.

Читайте такожNYT: Росія стягує тисячі військових до кордону УкраїниБайден також схвалив виділення додаткової летальної допомоги для України на 125 мільйонів доларів, яка повинна допомогти Києву захистити свої кордони від Москви. Зокрема, йдеться про передачу двох озброєних патрульних катерів і протиартилерійські радари. З 2014 року допомога США для України в сфері безпеки перевищила загалом 2 мільярди доларів. Зокрема, Київ отримав протитанкові ракети Javelin.

Politico пише, що Пентагон теж відреагував на загострення агресивної поведінки Росії на Донбасі й інших регіонах. Керівництво оборонного відомства висловило свої занепокоєння союзникам по НАТО. Американські військові стривожені загибеллю 4 українських солдатів 26 березня, а також накопиченням російських сил на українському кордоні. Про це сказав прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

"Ми, вочевидь, не хочемо бачити нові порушення української території. Ми були дуже відверті про загрози, які надходять від Росії в різних регіонах. І ми ставимося до них дуже серйозно", - сказав він.

Він також додав, що не знає про жодні випадки контактів між військами США і Росії в Східній Європі. Генерал Марк Міллі, який очолює Об'єднаний комітет начальників штабів США, провів окремі телефонні розмови про ситуацію зі своїми колегами в Україні й Росії. Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив "способи зміцнення співпраці у сфері безпеки" з Держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту Шуми, в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести розмови з усіма лідерами «нормандської четвірки».

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Переклад: Лесь Димань