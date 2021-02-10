Один потерпілий в результаті стрілянини помер вже в лікарні.

У лікарні міста Баффало (штат Міннесота) сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримали чотири людини, одна людина загинула. Підозрюваного арештували.

Читайте такожУ США внаслідок стрілянини вбито п'ятеро дітейІнцидент стався в клініці Allina Health Clinic. Підозрюваний, 67-річний чоловік, за даними поліції, був відомий правоохоронцям. Зазначається, що затриманий відкрив вогонь у лікарні, поранивши п'ятьох людей, передає Українська правда з посиланням на CNN.

Один потерпілий в результаті стрілянини помер вже в лікарні. Троє з постраждалих перебувають у критичному, але стабільному стані. Одну людину виписали з лікарні.

В даний час поліція не знайшла підтвердження, що зловмисник пов'язаний з тероризмом. На місці його проживання провели обшуки та вилучили підозрілі предмети.

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Автор: УНІАН