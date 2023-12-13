Вони зазначають, що Україна не може захистити себе від Росії лише словами, і війну неможливо виграти без зброї.

Лідери п'яти скандинавських країн закликали об'єднатися і не припиняти довгострокову політичну, фінансову, військову і дипломатичну підтримка Україна.

Як пише Financial Times, відповідний лист із закликом підписали прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Саулі Нііністе, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

У листі наголошується, що війна в Україні наближається до дворічної позначки, тому союзникам необхідно підтвердити підтримку України.

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"Ми повинні продовжувати робити внесок у довгострокову безпеку України, підтримувати короткострокову громадянську гуманітарну допомогу, а також зусилля з відновлення і підтримувати її прагнення до справедливого миру", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що зменшення підтримки України зараз не варіант.

"Навпаки, зараз саме час заручитися підтримкою і дотримуватися наших планів щодо того, як ми допоможемо Україні досягти успіху у війні, відновити країну і захистити себе в довгостроковій перспективі", - наголошується в листі.

В іншому випадку, зазначають лідери країн, це призведе до миру з меншою свободою і меншою безпекою на десятиліття, якщо не на покоління.

При цьому в листі підкреслюється, що необхідна підтримка не тільки на словах, а й фінансова і військова допомога:

"Україна не може захистити себе від Росії тільки словами. Війну неможливо виграти без зброї. Щоб Україна могла захистити свою територію і убезпечити свої міжнародно визнані кордони, ми, країни Північної Європи, продовжимо надавати Україні всебічну допомогу, включаючи економічну і військову підтримку, негайну гуманітарну допомогу цивільному населенню і фінансову підтримку для допомоги у відновленні української держави. суспільство, коли дозволяють умови. Нам потрібно продовжувати робити все можливе, щоб забезпечити те, що потрібно Україні".

У листі наголошується, що Україна потребує постійної підтримки, партнерства і солідарності більше, ніж будь-коли, і від цього також залежить загальна безпека, так що "зараз не час втомлюватися".

Підтримка України

Раніше стало відомо, що Норвегія виділить Україні 1,8 мільярдів доларів допомоги до кінця цього року і продовжить підтримку країни з перших місяців 2024 року.

11 грудня в уряді Швеції заявили про виділення Україні 1,4 мільярда крон (більш ніж 134 мільйонів доларів). Кошти, зокрема, підуть на підтримку населення в зимовий період.

На початку листопада Данія заявила, що збільшить військову підтримку України цього року на 2,3 мільярда данських крон ($380 млн).

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