Завдяки такому механізму Європа зможе стати менш залежною від США у питанні озброєння.

Міністри фінансів ЄС почали обговорювати створення Європейського оборонного механізму (MED), який би закуповував зброю та надавав її країнам ЄС в обмін на фінансовий внесок. Про це повідомляє Le Monde.

Таку пропозицію ініціювала Велика Британія. Її представив брюссельський економічний аналітичний центр Bruegel, аби дати європейським країнам можливість фінансувати переозброєння через теперішню політику президента США Дональда Трампа щодо континенту.

У виданні додали, що кілька країн-членів ЄС зацікавилися щодо створення такого механізму, який нагадує Європейський стабілізаційний механізм, що був створений під час кризи в єврозоні.

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"Європейська комісія оприлюднила план переозброєння на 800 мільярдів євро протягом чотирьох років, заявивши, що готова послабити бюджетні правила, накладені на країни-члени, виключивши військові витрати з розрахунку бюджетного дефіциту, і запустити спільну позику в розмірі 150 мільярдів євро. Але це зобов'язання не вирішує проблему фінансування країн з високим рівнем заборгованості, борг яких зростатиме ще більше, навіть якщо їхній дефіцит залишатиметься в межах допустимого", - підкреслили у Le Monde.

Тому серед країн-членів ЄС виникла ідея створити міжурядовий фонд для закупівлі певних видів зброї, до прикладу, ракет або військових супутникових систем, які можуть бути корисними для всіх держав союзу.

Таким чином цей оборонний механізм мав би власний капітал, завдяки чому він міг запозичувати кошти на ринках. Також ця система могла б бути відкритою для країн, які не є членами ЄС через небезпеку з боку РФ. Йдеться про Україну, Норвегію та Велику Британію.

"Оскільки Міноборони буде власником придбаного обладнання, борги, понесені для його оплати, відображатимуться на рахунках Міноборони, а не в національних рахунках. Такий механізм також сприятиме створенню європейського оборонного ринку, що дозволить знизити витрати і об'єднати ресурси країн-учасниць", - зауважують у матеріалі.

Своєю чергою у документі аналітичного центру Bruegel йдеться про те, що ЄС може зменшити свою військову залежність від США до 2030 року. Це станеться у тому разі, якщо будуть здійснюватися спільні закупівлі та буде створено європейський оборонний ринок, який би зробив Велику Британію головним промисловим гравцем у цій сфері.

Оборона ЄС - останні новини

Раніше Bloomberg писав, що міністри в ЄС підтримали збільшення витрат на оборону, але вони вважають, що робити це треба розумно. У Європейському Союзі підкреслили, що першим кроком для цього має стати військове співробітництво і спільні оборонні ініціативи для Європи.

Водночас видання Foreign Policy повідомляло, що президент США Дональд Трамп підірвав продаж зброї США Європі. За словами американських виробників озброєння, є побоювання, що політика "купи своє" стане нормою для ЄС.

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