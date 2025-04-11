Міністри фінансів у ЄС вивчають шляхи прогресу в плані готовності до оборони на тлі напруженості зі США.

Міністри фінансів країн ЄС підтримують збільшення витрат на оборону в Європі, але вважають, що робити це треба розумно. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, вони вважають це правильним вибором після багатьох років нехтування цим питанням.

"Я вважаю, що Європа прокидається як у безпековому плані, так і в плані економічного становища. Ми знаємо, що нам потрібно взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, нам потрібно більше витрачати на оборону, але нам варто це робити розумно", - сказав міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, виступаючи перед журналістами у Варшаві.

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Уточнюється, що міністри фінансів у ЄС вивчають шляхи прогресу в плані готовності до оборони на тлі напруженості зі США і зростаючої загрози з боку Росії. Усе це підштовхує європейські країни до прискорення нарощування військової потужності.

Зокрема, обговорюється новий загальноєвропейський фінансовий інструмент, який стане доповненням до програми фінансування оборони ЄС у розмірі 150 млрд євро.

"Ми абсолютно готові підтримати європейські ініціативи з оборони. Проте ми неодноразово говорили, що недостатньо просто абстрактно говорити, що ми будемо займатися фінансуванням, оскільки нам потрібно точно знати, що саме ми фінансуємо", - сказав федеральний міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс.

За його словами, першим кроком має стати військове співробітництво і спільні оборонні ініціативи для Європи, а вже після реалізації цього питання "можна буде думати про спільне фінансування".

Оборонна ініціатива ЄС

Як писав УНІАН, раніше лідери ЄС підтримали значне збільшення витрат на оборону для стримування Росії на тлі погроз з боку президента США Дональда Трампа припинити підтримувати союзників по НАТО.

Євросоюз збирається прискорити мобілізацію необхідних інструментів і фінансування для зміцнення безпеки ЄС і захисту європейських громадян.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомляла, що Україна стане частиною оборонної ініціативи ЄС на 150 млрд євро. За її словами, гроші мають бути використані на компоненти зброї, які виготовлено в Євросоюзі та Україні.

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