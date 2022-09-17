У нього склалося враження, що уряд Німеччини вперся в якусь "стіну" з цими танками.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не розуміє, чому Німеччина не передає Україні танки Leopard, якщо уже надіслала самохідні гаубиці.

Про це йшлося у його інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Для нас загадка: ми просимо танки Leopard чи БМП Marder, а Німеччина передає бронеавтомобілі Dingo. Це також потрібно, і ми вдячні за це. Але це не те, що нам найпотрібніше в бою. У чому проблема?" – Обурюється очільник МЗС.

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У нього склалося враження, що уряд ФРН вперся в якусь "стіну" з цими танками. Попри це Кулеба сподівається, що канцлер Олаф Шольц зможе розв'язати цю проблему.

"Навіть якщо солдатам знадобиться більше часу на те, щоб опанувати "леопарди", ці танки знадобляться і через два-три місяці. Рішення потрібно ухвалити зараз", – пояснив міністр.

Очільник МЗС зазначив, що швидкість українського контрнаступу залежить виключно від постачання озброєння від західних партнерів.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли ще одну причину для відмови Україні в танках Leopard.

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