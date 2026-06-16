Зеленський розповів, скільки росіян виступають за завершення війни з Україною

Президент зазначив, що під час зустрічей на полях "Великої сімки" усі визнали, що Путін не хоче зупиняти цю війну.

В оточенні російського лідера Володимира Путіна багато людей підштовхують його до ескалації війни проти України, однак серед російського суспільства є велика кількість людей, які починають розуміти, що вони не виграють у цій війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час конференції Reuters Next.

"Зараз 60% суспільства Росії хочуть зупинити цю війну. І саме тому нам потрібно чинити більший тиск на Путіна", - сказав Зеленський.

Він додав, що важливо організувати зустріч президентів України та Росії до зими, аби домовитися про завершення війни.

Відео дня

"Для нас це була жахлива зима. І ви маєте зрозуміти, що ми не хочемо переживати таку саму зиму. Але й Росія має знати, що у нас була жахлива зима, і у них теж така буде. Тож, моя пропозиція - діалог", - заявив український лідер.

Президент зазначив, що під час зустрічей на полях "Великої сімки" усі визнали, що Путін не хоче зупиняти цю війну. Він зауважив:

"Я не знаю, може, він боїться, він справді боїться переговорів, через одну з причин - що він робитиме з мільйоном солдатів, які повернуться додому в Росію? Вони запитають, навіщо ми це зробили. Заради чого?".

Про тиск на Росію

Президент також наголосив на важливості тиску на Росію, аби змусити її сісти за стіл переговорів. Зокрема він зазначив, що на це позитивно може вплинути завершення війни на Близькому Сході.

"Зараз ви бачите, що ціна на нафту знижується. І добре, що президент Трамп ухвалив рішення щодо Ірану. Ми бачимо, що ціни падають. Отже, Росія не отримає додаткових вигод", - сказав Зеленський.

Також він зазначив на важливості продовження тиску на "тіньовий флот" РФ. Зокрема він наголосив, що важливо не лише зупиняти російські танкери, а й конфісковувати їх. Крім того, президент наголосив на важливості введення додаткових санкцій проти РФ.

"Ми просили про більш обмеження з банківськими системами РФ. А також про військовий сектор Росії. Який, до речі, діє не лише в Росії. Так, у них є представники за кордоном. Отже, нам потрібно покласти цьому край за допомогою санкцій. А також політичного тиску на Росію. І я думаю, що президент Трамп може це зробити", - зазначив Зеленський.

Україна має "карти"

Президент також повідомив про погіршення ситуації для Росії на фронті. Він зазначив, що раніше РФ намагалася наступати на 12 напрямках. Однак зараз на більшості з них вона втратила ініціативу. Зеленський сказав:

"У них все ще є величезна кількість солдатів. Величезна кількість усього. Але на деяких напрямках вони дійсно втратили ініціативу. І ми її отримали. На 2-3 напрямках ми зараз більш успішні. Тож ми не зупинимося, і вони не зупиняться. Тому краще зупинити цю війну. Адже вона не зупиняється на полі бою".

Він додав, що протягом 2026 року Україна планує виготовити близько 10 млн різних типів дронів. Водночас він зауважив, що цей показник можна подвоїти.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо, під час якої сторони обговорили шляхи просування мирного процесу. Він зокрема наголосив, що в Україні розраховують на рішучу залученість США до припинення війни.

Водночас у Росії відреагували на інформацію про те, що Україна пропонувала Москві провести зустріч президентів на полях саміту Великої сімки. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Київ нібито не передав Кремлю цю пропозицію через офіційні канали.

Вас також можуть зацікавити новини: