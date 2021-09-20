Чоловік 1967 року народження вбив двох поліцейських, приватного судового виконавця і ще двох осіб.

Житель Алмати (Казахстан) розстріляв п'ятьох осіб, які прийшли виселяти його з будинку.

Про це повідомляє Sputnik Казахстан.

Інцидент стався в мікрорайоні Акбулак. Чоловік 1967 року народження з вогнепальної зброї вбив двох поліцейських, приватного судового виконавця і ще двох осіб.

"В ході реалізації виконання постанови суду про виселення в одному з приватних будинків, мешканець цього будинку - гр. Д., 1967 року народження, проявив агресію і відкрив вогонь з вогнепальної зброї по судових виконавцях, дільничним інспекторам поліції, співробітникам ДСНС", - розповіли ресурсу в Департаменті поліції Алмати.

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Стрілянина в Пермському університеті: подробиці

Вранці 20 вересня в Росії озброєний чоловік у військовій формі напав на людей в Пермському державному університеті. Він почав стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус навчального закладу і загалом зробив щонайменше 30 пострілів, як припускається, з гладкоствольної рушниці Huglu 12 калібру, легально купленої у травні.

Спочатку повідомлялося, що загинули п'ятеро людей, а потім надходила інформація про вісьмох загиблих. Насправді, як повідомляє прес-служба МОЗ РФ, загинули 6 осіб.

Нападника затримали, однак спочатку повідомлялося, що його вбили. У мережі з'явилося відео моменту його поранення.

Як з'ясувалося, стрілянину почав 18-річний студент Тимур Бекмансуров. Перед подією він залишив у соцмережі пост, попросивши не вважати його дії терактом. "Я ненавиджу себе, але я хочу заподіяти біль усім, хто встане на моєму шляху", - написав хлопець.

За словами очевидців, під час стрілянини в університеті не спрацювала тривога.

Автор: Денис Прядко