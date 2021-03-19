Рідні весь цей час вважали, що чоловік загинув від удару стихії.

В Індонезії знайшли чоловіка, який, як вважалося, загинув під час цунамі у 2004 році.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожВ Індонезії шаман 15 років утримував у печері дівчину, лякаючи "джином"26 грудня 2004 року в Індійському океані стався підводний землетрус, що спричинив найсмертоносніше цунамі у сучасній історії. Магнітуда землетрусу складала від 9,1 до 9,3. Загинуло, за різними оцінками, від 225 тис. до 300 тис. людей. Безліч жертв винесло водою в океан.

Тоді індонезійський поліцейський Абріп Асеп саме був на чергуванні та зник. Рідні чоловіка вважали, що він став однією з жертв.

Однак через 16 років його фото випадково оприлюднили в соцмережах, і поліцейського впізнали. Його знайшли в одній з психіатричних лікарень.

З'ясувалося, що Абріп зазнав психологічної травми після того, як став свідком цунамі. Тому зараз чоловік потребує медичного нагляду.

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Автор: Катерина Комолова