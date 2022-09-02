Про жертви інформації немає.

Нічний удар по Харкову був завданий ракетою С-300.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"В результаті ранкового обстеження території в Холодногірському районі поліція говорить про приліт ракети з-300. Крім чотирьох автомобілів, пошкоджено два інфраструктурних об'єкти. Про жертви інформації немає", - повідомив він. Відео дня

Як повідомляв УНІАН, вночі окупанти вдарили по Харкову, пошкоджено чотири автомобілі.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

На сході ЗС РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. Також противник веде бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів. На Південнобузькому напрямку був відбитий штурм росіян поблизу Потьомкиного.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

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