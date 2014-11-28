В Одесі військові моряки презентували фотовиставку до Дня Збройних сил

— Після передислокації на материкову частину навесні поточного року, Український флот у стислі терміни провів доукомплектування особовим складом, бойове злагодження підрозділів і приступив до виконання завдань за призначенням, — зазначив презентуючи фотовиставку начальник прес-центру командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олег Чубук. — Флот — це не лише кораблі і судна, а й війська берегової оборони, морська авіація, частини спеціального призначення, бойового і тилового забезпечення, військові навчальні заклади. Саме тому в кадрі у нас, окрім моряків-надводників, ще й морські піхотинці, водолази, авіатори, курсанти, ліцеїсти. Нам хотілось показати усю палітру діяльності ВМС, і ми спробували це зробити, — додав він.

Слід зауважити, що переважна більшість фоторобіт належать до «післякримського» періоду життя ВМС ЗС України. Чимало героїв світлин сьогодні виконують бойові завдання або повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Практично усі фотороботи — репортажного плану і відображають конкретні події і факти з сучасної історії українського флоту.