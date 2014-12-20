Бійцям АТО привезли криївки (фото)
В зону проведення Антитерористичної операції доставлено «криївки» для військ оперативного командування «Північ».
Про це повідомляє на сайті Міністерства оборони України.
Зазначається, що морські контейнери для покращення умов проживання та відпочинку особового складу переобладнали майстри Здолбунівського механічного заводу та вагонно-ремонтного депо районного центру Рівненської області.
З ініціативи командувача військ оперативного командування «Північ» генерал-лейтенанта Ігоря Колесника конструкції вже встановлено в районах базування підрозділів Сил АТО.
Читайте такожУ Маріуполі на блокпостах почали монтаж утеплених контейнерів (фото)"Криївки" перекриті деревиною та земляним валом, що забезпечує надійний захист від ворожих куль та снарядів. У контейнерах-приміщеннях прокладена електропроводка та підключено джерела електроживлення. А для обігріву особового складу встановлені пічки-«буржуйки». Це дає змогу воїнам користуватися всіма перевагами в комфортних побутових умовах", - говориться в повідомленні.
Також зазначається, що на Рівненщині активно тривають роботи з переобладнання ще восьми контейнерів-приміщень для українських військовослужбовців в зоні АТО.