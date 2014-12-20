Бійцям АТО привезли криївки (фото)

Про це повідомляє на сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що морські контейнери для покращення умов проживання та відпочинку особового складу переобладнали майстри Здолбунівського механічного заводу та вагонно-ремонтного депо районного центру Рівненської області.

З ініціативи командувача військ оперативного командування «Північ» генерал-лейтенанта Ігоря Колесника конструкції вже встановлено в районах базування підрозділів Сил АТО.

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Також зазначається, що на Рівненщині активно тривають роботи з переобладнання ще восьми контейнерів-приміщень для українських військовослужбовців в зоні АТО.