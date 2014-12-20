У Міноборони почав роботу відомчий колл-центр з питань військовополонених

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві заявив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Владимир Польовий.

«В Міноборони України почав роботу відомчий колл-центр. Тепер на питання щодо військовополонених, матеріально-технічного забезпечення, демобілізації з військової служби, надання відпусток за сімейними обставинами і за станом здоров'я, отримання військової пенсії на окупованій бойовиками території громадяни зможуть одержати професійні відповіді», - сказав Польовий.

Читайте такожЗМІ: Бойовики заявили про домовленість контактної групи про обмін полонених за формулою "всіх на всіх"Він повідомив телефон колл-центру - (044) 454-41-36.