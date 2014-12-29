За добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець

Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. За його словами, загиблий був бійцем батальйону «Азов».

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Відповідаючи на запитання журналістів, Андрій Лисенко повідомив, що загибель українського бійця сталася під час нападу бойовиків на блокпост Національної гвардії біля села Першотравневе, розташованого на схід від Маріуполя.

Андрій Лисенко зазначив, що в результаті зіткнення з розвідувально-диверсійною групою бойовиків був важко поранений один боєць Нацгвардії, під час госпіталізації з місця події він помер, оскільки поранення було несумісне з життям.