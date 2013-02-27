Військові розповіли в прямому ефірі про умови і переваги контрактної армії

В ефірі програми “Вечір у Львові” Львівської ТРК експерти обговорили питання армійських буднів, соцзахисту військових та військової служби за контрактом.

У обговоренні взяли участь перший заступник командувача Західного оперативного командування генерал-майор Сергій Ніколаєв, старший офіцер штабу Західного ОК підполковник Іван Сорокатий, начальник відділення терапевтичної клініки ВМКЦ ЗР підполковник Наталія Юр’єва. А також військовослужбовці 80 окремого аеромобільного полку: підполковник Ігор Контерук, офіцер-політолог батальйону прапорщик Леся Баляс, заступник командира взводу сержант військової служби за контрактом Андрій Гавецький та радіотелефоніст старший солдат Ірена Червінська. Про реалії контрактної та строкової служби у лавах МВС розповіли військовослужбовці управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України на чолі із начальником ЗТУ ВВ МВС України генерал-майором Юрієм Аллеровим.

Понад 90% із попередньо опитаних журналістами представників громадськості висловились за повний перехід українського війська на професійну основу. Різнилися думки глядачів на питання розміру зарплати солдата-професіонала.

Перший заступник командувача Західного ОК генерал-майор Сергій Ніколаєв повідомив, що процес реформ, які спрямовані на професіоналізацію війська останнім часом отримали додатковий стимул.

Зі слів підполковника Сорокатого, у поточному році низка змін очікує й тих, хто служить у інших родах і видах військ.

Військовослужбовці одного з найкращих полків ЗС України, десантники 80 окремого аеромобільного полку, що дислокується у Львові, розповіли, що уже відчувають на собі позитивні зміни. За словами підполковника Ігоря Контерука, уже кілька місяців “крилаті піхотинці” отримують підвищене грошове забезпечення і активно набирають на службу контрактників.

Під час розмови присутні жінки-військовослужбовці розповіли, що вони в армії давно перестали бути лише окрасою військових колективів.

– Ми живемо повноцінним життям підрозділу, – говорить радіотелефоніст Ірена Червінська. – Разом із підрозділом виїжджаємо на полігон. Відвідуємо усі заняття за розкладом, виконуємо нормативи. У тому числі й з повітряно-десантної підготовки. У мене, до прикладу, 21 стрибок!

Зі слів жінок-військовослужбовців, служба не є перепоною для того, щоби бути хорошими дружинами і матусями.

У Харкові темі соціальної складової переходу війська на комплектування військовослужбовцями-контрактниками була присвячена розмова журналістів програми “Наука, технології, суспільство” регіональної ТРК “Orion” із заступником військового комісара Харківського обласного військкомату полковником Юрієм Калгушкіним.

– Керівництво оборонного відомства визнало за пріоритетний напрямок роботи військкоматів – відбір професійних солдатів, які за власним бажанням служитимуть у нашій армії. При цьому, паралельно вживаються заходи щодо зміцнення соціального захисту людей у погонах, створення необхідних умов, які б сприяли активному поповненню лав вояків-контрактників, – сказав офіцер.

У Дніпропетровську, в студії 34-го телеканалу, пройшла чергова телепрограма “Погляд”. Гостем прямого ефіру став військовий комісар Дніпропетровського обласного військового комісаріату полковник Сергій Калашніков. Він розповів численній аудиторії телеглядачів про перспективи переходу комплектування військових частин та з’єднань військовослужбовцями служби за контрактом, особливості цьогорічної приписної кампанії, підготовки до призовної кампанії “Весна-2013”, а також поінформував про хід реформування та розвиток Збройних Сил України.

– Громадяни, які виявили бажання служити в армії на професійній основі, повинні усвідомлювати для себе усю важливість прийняття такого рішення, цілком і свідомо віддавати себе службі, бачити її перспективу, набувати відповідних навичок і досвіду, – висловив переконання полковник Сергій Калашніков.

Він також наголосив, що сьогодні армія є одним із стабільних інститутів суспільства, тому потенційним контрактникам гарантовано повний соціальний пакет. Зокрема, громадяни, які проходять військову службу за контрактом отримують стабільне грошове забезпечення, розмір якого залежить від посади та вислуги років, забезпечені службовим житлом, речовим майном, право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах з метою отримання вищої освіти, безкоштовне медичне обслуговування, пільговим відпочинком разом з членами сім’ї в санаторіях Міністерства оборони України, безкоштовним харчуванням чи грошовою компенсацією за нього тощо.

А у прямому ефірі чернігівського обласного радіо “Сівер-центр” представники Збройних Сил України говорили про переваги професійного війська.

Гості студії – офіцер відділу комплектування Чернігівського обласного військового комісаріату майор Іван Черняк та контрактник окремої радіолокаційної роти Повітряних Сил ЗС України сержант Сергій Стеченко півгодини розповідали радіослухачам про особливості військової служби за контрактом та відповіли на численні запитання.

Представник обласного військкомату також зазначив, що найбільше молодь “проситься” на контрактну службу поближче до рідного дому, проте чимало юнаків хоче випробувати себе та відчути армійської романтики у високомобільних десантних військах та частинах Військово-Морських Сил.

Наприкінці зустрічі ведучий ефіру Анатолій Науменко повідомив радіослухачів, що такі онлайн-передачі відбуватимуться щомісяця.

– Тема контрактної армії виявилась настільки актуальною для аудиторії, що ми не встигли за наданий нам ефірний час відповісти навіть на половину питань, – зауважив радіожурналіст.