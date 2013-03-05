У Міноборони пообіцяли зробити реформування армії максимально безболісним

На цьому наголосив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник в ході прес-конференції в Будинку Уряду.

Перший заступник глави оборонного відомства повідомив, що сьогодні в Міністерстві оборони України опрацьовано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України”.

– Законопроектом передбачається посилити соціальний захист цієї категорії військовослужбовців щодо забезпечення житлом, виплати допомоги при звільненні та пенсійного забезпечення. Зараз цей документ проходить погодження в центральних органах виконавчої влади, – зазначив Олександр Олійник.

Перший заступник Міністра оборони України розповів, що законопроектом пропонуються зміни щодо призначення пенсій військовослужбовцям. Особам, яким на момент звільнення виповнилось 45 років, передбачено зменшення вислуги років з 20 до 15 років з виплатою пенсії у розмірі 40 % грошового забезпечення. Крім того, військовослужбовцям, звільненим у зв’язку з організаційними заходами, передбачено виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 % місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

– У такий спосіб ми забезпечимо, щоб перехід Збройних Сил України на нову структуру відбувався максимально безболісно, зі збереженням позитивного морально-психологічного стану серед військовослужбовців і кращих кадрів для війська, – зазначив Олександр Олійник.