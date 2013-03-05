У Міноборони пообіцяли зробити реформування армії максимально безболісним
Перехід Збройних Сил України на нову структуру відбуватиметься максимально безболісно, зі збереженням кращих кадрів для війська.
На цьому наголосив перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник в ході прес-конференції в Будинку Уряду.
Перший заступник глави оборонного відомства повідомив, що сьогодні в Міністерстві оборони України опрацьовано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України”.
– Законопроектом передбачається посилити соціальний захист цієї категорії військовослужбовців щодо забезпечення житлом, виплати допомоги при звільненні та пенсійного забезпечення. Зараз цей документ проходить погодження в центральних органах виконавчої влади, – зазначив Олександр Олійник.
Перший заступник Міністра оборони України розповів, що законопроектом пропонуються зміни щодо призначення пенсій військовослужбовцям. Особам, яким на момент звільнення виповнилось 45 років, передбачено зменшення вислуги років з 20 до 15 років з виплатою пенсії у розмірі 40 % грошового забезпечення. Крім того, військовослужбовцям, звільненим у зв’язку з організаційними заходами, передбачено виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 % місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
– У такий спосіб ми забезпечимо, щоб перехід Збройних Сил України на нову структуру відбувався максимально безболісно, зі збереженням позитивного морально-психологічного стану серед військовослужбовців і кращих кадрів для війська, – зазначив Олександр Олійник.