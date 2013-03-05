Українські збройні сили обіцяють розвантажити від виконання другорядних завдань

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, перший заступник глави оборонного відомства поінформував представників ЗМІ про хід реформування Збройних Сил України та відповів на їх запитання.

– Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, вищі органи законодавчої та виконавчої влади приділяють підвищену увагу Збройним Силам України, їх бойовому і технічному потенціалу. Наприкінці минулого року було завершено формування пакету стратегічних документів в оборонній сфері держави. На їх основі в Міноборони триває робота над Державною комплексною програмою реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, – повідомив Олександр Олійник.

Перший заступник Міністра оборони України зауважив, що проект цієї держпрограми було узгоджено під час розширеного засідання Колегії Міністерства оборони України, і у квітні його буде передано для розгляду та затвердження до Кабінету Міністрів України.

– У стратегічних документах держави наголошується на необхідності приведення Збройних Сил України до оптимальної чисельності. Виходячи з цього, протягом наступних років структуру та кількісний склад Збройних Сил буде реорганізовано. Ми вивільнимо Збройні Сили України від значної кількості підрозділів, які не впливають на бойову готовність. Буде приведено у відповідність кількість військових частин Збройних Сил України, які займаються бойовою підготовкою, і частин забезпечення. Це дасть нам великий додатковий ресурс для забезпечення заходів реформування, підняття рівня бойової готовності військових частин бойового складу, Збройні Сили буде значно розвантажено від виконання другорядних завдань, – наголосив Олександр Олійник.

Він додав, що в ході організаційних заходів проводитиметься робота з покращення якісного складу Збройних Сил України. У військові частини, які залишаються у складі Збройних Сил, призначатимуться лише кращі військовослужбовці та випускники вищих військових навчальних закладів.

– Пріоритет надаватиметься військовослужбовцям, які вільно володіють іноземними мовами, мають оперативно-стратегічний або оперативно-тактичний рівень військової освіти, високий рівень професійної підготовки, рівень кваліфікації не нижче 2-го класу, наукові ступені та вчені звання, досвід служби у складі національних контингентів та багатонаціональних органів військового управління, є учасниками бойових дій, – підкреслив Олександр Олійник.