На Харківщині військові вогнеборці локалізували умовне займання ракетного палива

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– Це перше цього року навчання, проведене у такому масштабі на технічній території частини. Беручи до уваги той факт, що на складі зберігається чимала кількість компоненту ракетного палива «меланж» та речовини інших типів, значення перевірки практичних дій військовослужбовців дуже актуальне. Тому наша прискіпливість до роботи вогнеборців цілком виправдана, – пояснив полковник Вячеслав Столба.

У перший день навчань старші начальники перевірили алгоритм дій усіх посадових осіб штатної, позаштатної та добровільної пожежних обслуг. Особливу увагу приділили й технічному стану спеціальних машин та методичній підготовці командирів підрозділів військової частини в плані запобігання займання на об’єктах.

Наступного дня, під час активної фази проведення заходу, усі сили та засоби пожежної безпеки на декілька годин зосередилися біля одного місця.

Так, за легендою навчань, на одному зі сховищ, де зберігаються десятки тонн компоненту ракетного палива, через порушення правил поводження з небезпечною речовиною зайнялися декілька цистерн. Полум’я швидко поширилося у бік інших об’єктів. На цьому етапі практичних занять для підсилення професійних військових пожежних прибули розрахунки позаштатних та добровільних пожежних обслуг.

Спільними діями за допомогою сотні літрів піноутворювача осередок займання вдалося локалізувати.

– У фіналі військової гри ми задіяли понад 30 чоловік, дві пожежні автомашини АЦ-40, одну пересувну вуглекислотну установку типу ВВ-80 та військовий тягач. Зазначу, що усі посадові особи діяли в єдиній команді і вклалися у відведений для цього час. Тому, рішенням військових інспекторів, Склад ракетного палива отримав позитивну оцінку, – розповів офіцер відділення пожежної профілактики Північного територіального відділу пожежної безпеки капітан Максим Зінченко.

Підбиваючи підсумки дводенного тактико-спеціального навчання, полковник Вячеслав Столба подякував командиру частини підполковнику Олександру Ніколаєву за системний підхід у питаннях щодо запобігання позаштатних ситуацій. Окрему похвалу від старшого начальника заслужив начальник пожежної обслуги старший прапорщик Володимир Галіцький.

За словами офіцерів Північного територіального відділу пожежної безпеки, наступне тактико-спеціальне навчання відбудеться у Харкові на території 302-го зенітного ракетного полку повітряного командування «Центр». Військові пожежні вдосконалять свою майстерність спільно з рятівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.