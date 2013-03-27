До Кот-д’Івуару буде направлено 3 вертольоти Мі-24 та близько 40 військовослужбовців

Заступник командувача прибув до дислокації українських миротворців із метою познайомитися з керівним складом загону та оглянути умови життєдіяльності загону. У ході візиту пройшов брифінг, під час якого бригадний генерал заслухав доповіді офіцерів про стан авіаційної та спеціальної техніки, спроможність до виконання завдань за призначенням, повідомили у прес-службі Міноборони.

— Протягом усіх 18 ротацій перебування в Ліберії особовий склад 56-го окремого вертолітного загону робить величезний внесок у стабілізаційні процеси та підтримку миру не тільки в цій, а й в сусідніх державах, — наголосив Алі Сабір. Він зазначив, що прибувши вперше до українського контингенту, йому також цікаво, яка потрібна допомога від командування місії та особисто від нього, у виконанні завдань. Цікавило бригадного генерала і питання підготовки групи до передислокації в Кот-д’Івуар. — До відправки попередньо підготовлено 3 вертольоти Мі-24 та близько 40 військовослужбовців із складу 56-го окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії, — зазначив полковник Петро Пліс.

— Як тільки завершиться повністю будівництво базового табору і аеродрому поблизу населеного пункту Ман в Республіці Кот-д’Івуар, та буде отримано відповідний наказ, туди буде введено авіаційну групу. Після завершення брифінгу бригадний генерал оглянув їдальню, де проводяться ремонтні роботи, та поцікавився, як здійснюється підготовка табору до дощового періоду.