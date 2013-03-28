У Василькові відбувся семінар з офіцерами-психологами

16:48, 28 березня 2013
Військо
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На базі 38-го Об’єднаного навчального центру Повітряних Сил Збройних Сил України відбувся навчально-методичний семінар на тему: «Базові навички проведення психологічного консультування у військовій частині» з офіцерами, які відповідають за організацію та проведення психологічної роботи у частинах Васильківського гарнізону.

Керівник заходу, начальник Соціально-психологічного центру Збройних Сил України полковник Володимир Наконечний у своєму виступі закцентував увагу на актуальних питаннях психологічної роботи у військових колективах.

– Сутність психологічного консультування полягає у наданні офіцером-психологом безпосередньої психологічної допомоги, створюючи умови, за яких військовослужбовець відкриває і усвідомлює нові можливості у розв’язанні своїх психологічних проблем, – зазначив полковник Володимир Наконечний.

Основні напрямки соціально-психологічного консультування, запропоновані представниками Соціально-психологічного центру ЗС України в ході семінару, дозволять на практиці знизити рівень стресової ситуації та усунути конфлікт у військовому колективі шляхом довготривалих підтримуючих і навчаючих відносин.

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