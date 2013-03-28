У Василькові відбувся семінар з офіцерами-психологами

Керівник заходу, начальник Соціально-психологічного центру Збройних Сил України полковник Володимир Наконечний у своєму виступі закцентував увагу на актуальних питаннях психологічної роботи у військових колективах.

– Сутність психологічного консультування полягає у наданні офіцером-психологом безпосередньої психологічної допомоги, створюючи умови, за яких військовослужбовець відкриває і усвідомлює нові можливості у розв’язанні своїх психологічних проблем, – зазначив полковник Володимир Наконечний.

Основні напрямки соціально-психологічного консультування, запропоновані представниками Соціально-психологічного центру ЗС України в ході семінару, дозволять на практиці знизити рівень стресової ситуації та усунути конфлікт у військовому колективі шляхом довготривалих підтримуючих і навчаючих відносин.