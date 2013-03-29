Морський тральщик «Чернігів» вирушив у тривалий похід

Він здійснюватиме заходи, пов’язані з захистом інтересів України у виключній (морській) економічній зоні України, а також контролем судноплавства в рамках виконання завдань антитерористичної операції «Чорноморська гармонія», повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Таким чином Військово-Морські Сили Збройних Сил України продовжили планове виконання завдань бойової служби у Чорному морі.

Начальник центру морських операцій ВМС ЗС України капітан 1 рангу Андрій Тарасов, звертаючись до особового складу корабля до початку походу, наголосив на важливості забезпечення безаварійної експлуатації матеріальної частини під час тривалого плавання, особливо в несприятливих погодних умовах.

— Ви маєте збагатити досвід ваших попередників — моряків екіпажу протичовнового корвету «Тернопіль», зробити черговий, вагомий крок у даному напрямку, — зазначив начальник Центру морських операцій ВМС ЗС України. — Ще однією дуже важливою задачею є удосконалення морської підготовки екіпажу, адже корабель перебуватиме в зоні інтенсивного судноплавства, непростій навігаційній обстановці, і все це накладає на особовий склад особливу відповідальність, — додав він.

Капітан 1 рангу Андрій Тарасов висловив думку, що певною мірою похід «Чернігова» буде навіть складнішим за похід «Тернополя», однак, за його словами, екіпаж пройшов серйозну передпохідну підготовку, готовність корабля була ретельно перевірена групою офіцерів штабу Командування флоту, і це дає підстави сподіватися, що усі завдання будуть виконані з належною якістю.

Як повідомлялося, з 15 лютого по 14 березня поточного року завдання бойової служби у визначених районах Чорного моря виконував протичовновий корвет «Тернопіль».